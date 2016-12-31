Порошенко и сенаторы США прибыли в Широкино

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко с сенаторами США прибыл на командный пункт военных в Широкино, чтобы поздравить их с Новым годом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"Президент с американскими сенаторами прибыл в командный пункт в районе Широкино, чтобы поздравить наших воинов с Новым годом",- написал Цеголко в своем микроблоге в Twitter.

Как уточнил Порошенко в своем Twitter, в Широкино его сопровождают американские сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Эма Клобушар.

Ранее экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook сообщил, что президент Украины вместе с делегацией сенаторов из США посетил Мариуополь.