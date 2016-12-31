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Порошенко и сенаторы США прибыли в Широкино

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Год 2016, прощай! Итоги (112)

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Согласно информации главы государства, в Широкино президента Украины Петра Порошенко сопровождают американские сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Эма Клобушар.
Порошенко и сенаторы США прибыли в Широкино
Петр Порошенко / Twitter

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко с сенаторами США прибыл на командный пункт военных в Широкино, чтобы поздравить их с Новым годом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Президент Украины Петр Порошенко. новогоднее поздравление
Сайт президента Украины
Прощай, 2016-й, уходи. Достижения, о которых Порошенко не скажет в новогоднюю ночь

"Президент с американскими сенаторами прибыл в командный пункт в районе Широкино, чтобы поздравить наших воинов с Новым годом",- написал Цеголко в своем микроблоге в Twitter.

Как уточнил Порошенко в своем Twitter, в Широкино его сопровождают американские сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Эма Клобушар.

Ранее экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook сообщил, что президент Украины вместе с делегацией сенаторов из США посетил Мариуополь.

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