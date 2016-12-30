Пинчук призвал Украину пойти на "болезненные компромиссы" ради мира с РФ

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Украина должна пойти на "болезненные компромиссы" для достижения мира с Россией, пишет в своей статье в The Wall Street Journal украинский бизнесмен, миллиардер Виктор Пинчук.

По его словам, Украине следует отстаивать свое право на выбор собственного пути, защиту своей территориальной целостности и строительство успешной страны. В то же время, по его убеждению, Москве следует выполнить свои обязательства по Минским соглашениям 2014 и 2015 гг.

Пинчук высказывает несколько предложений. Согласно его плану, Украина временно должна исключить вступление в ЕС из списка своих заявленных краткосрочных целей; Крым не должен становиться помехой для соглашения о прекращении конфликта в Донбассе.

"Возможно, нам придется … смириться с выборами в местные органы власти в (в Донбассе — ред.)", — продолжает Пинчук. По его словам, это может понадобиться, чтобы продемонстрировать приверженность Украины идее мирного воссоединения.

Также он предложил "смириться с тем, что в ближайшей или среднесрочной перспективе Украина не вступит в НАТО".

"Мы также должны четко заявить, что готовы смириться с постепенным сворачиванием санкций, наложенных на Россию, приближаясь к урегулированию ради свободной, единой, мирной и безопасной Украины", — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что Пинчук, являющийся известным спонсором Фонда Клинтон, также выделял средства и в фонд избранного президента США Дональда Трампа.

Виктор Пинчук — украинский миллиардер, зять второго президента Украины Леонида Кучмы, депутат Верховной рады III-IV созывов.