Мусиенко: никому не известно, что за люди в списке на обмен пленными

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Украина в четверг передала самопровозглашенным "ДНР" и "ЛНР" 15 человек, совершивших преступления против целостности страны. Это было сделано для разблокирования процесса освобождения пленных.

По словам представителя Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Минского формата Ирины Геращенко, среди переданных представителям ОРДЛО людей — шесть женщин, также пожилые и больные люди. При этом остается неизвестным, будут ли освобождены украинские военные, находящиеся в плену у боевиков.

На вопрос, кто находится в списке на обмен пленными, в эфире радиостанции Голос Столицы ответил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Очень мало у нас информации вообще, кто эти люди, поименно, что это за люди, которые находятся там в заложниках и незаконно удерживаются боевиками, кто эти люди, их фамилии, кто они, кем они работали, кем они служили, чем они занимались. У нас есть только цифры, нам дают только цифры – 40 человек, 50 человек, 107 человек. Но правильнее было бы, если бы мы знали о каждом, что это за человек, кто он, какое у него происхождение, служил он в Вооруженных силах или не служил. А если говорить, что мы обмениваем подростков или еще кого-то, то это знает только госпожа Геращенко", — заявил Мусиенко.