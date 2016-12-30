СБУ запретила въезд в Украину еще одному российскому актеру

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КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому актеру Яну Цапнику, который сыграл роль ополченца в фильме "Военный корреспондент", показанном в РФ, сообщил глава Национального совета по телерадиовещанию Юрий Артеменко.

Он отметил, что Цапник планирует участвовать в "новогоднем огоньке" на "Интере", поэтому он обратился в СБУ с просьбой проверить информацию об угрозе национальной и информационной безопасности.

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В СБУ уточнили, что запретили Цапнику на пять лет въезд в Украину.

"Если Ян Цапник действительно принимает участие в "новогоднем огоньке" на "Интере", надеюсь, что телеканал обратит внимание на информацию от СБУ и своевременно приведет свой эфир в соответствие", — написал Артеменко на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что СБУ запретила российскому рэперу L'One въезд в Украину.