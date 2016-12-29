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Чернышев: ликвидация пенитенциарной службы — только начало реформы

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Заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышев в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что реформа пенитенциарной системы предусматривает более эффективное использование предприятий, которые находятся в системе.
Киевский следственный изолятор (Лукьяновское СИЗО)
Украинское фото

КИЕВ, 29 дек – РИА Новости Украина. В мае текущего года Кабмин начал реформирование одной из самых закрытых и непубличных сфер в Украине — тюремной системы.

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Как выглядит Киевское СИЗО изнутри

Начало было кардинальным — государственная пенитенциарная служба была ликвидирована, а ее полномочия переданы Министерству юстиции Украины.

Что изменится на практике после ликвидации пенитенциарной службы рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышев.

"Реформа, которую начало Министерство юстиции во главе с Павлом Петренко несет в себе целую систему изменения координат и качества самой пенитенциарной системы Украины. Это и демилитаризация, и построение полноценной системы пробации в Украине, изменение подхода к заключенным, а также и к работникам, это переход на более прагматичный подход к самой системе, и построение парадигмы экономии бюджетных средств, более эффективного использования предприятий, которые находятся в системе пенитенциарной. Комплекс этих задач и будет решен в ходе реформы. То есть, сама ликвидация пенитенциарной службы — только начало реформы," — отметил Чернышев.

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