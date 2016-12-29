Гройсман представил план приоритетов Кабмина

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман в среду представил план приоритетов правительства на 2017-2020 годы.

"Мы имеем очень конкретные приоритеты развития на 2017 год и до 2020 года… Это среднесрочный план приоритетных действий, он базируется на конкретных документах, которые уже были приняты в стране, в том числе он учитывает и план действий по ассоциации с ЕС, он учитывает и наше коалиционное соглашение, и он учитывает много других стратегических документов, которые были приняты на Украине", — сказал Гройсман.

Премьер сообщил, что в течение месяца правительство рассчитывает получить предложения к документу от экспертов и общественности, после чего он будет утвержден.

По словам Гройсмана, главный приоритет на ближайшие годы для украинского правительства – это поддержка национальной обороны и безопасности путем реформирования вооруженных сил Украины и органов безопасности. Другими приоритетами станут развитие украинской экономики путем улучшения бизнес-среды и развития национальной промышленности, поддержка агропромышленного комплекса, проведение земельной реформы, создание новой системы контроля качества продуктов, энергоэффективность путем увеличения добычи собственных энергоресурсов и их доли в потреблении.

Читайте также: Землянский об отчете Кабмина за 2016 год и попытке прикрыть провалы

Также приоритетными направлениями определены реконструкция дорожной инфраструктуры, развитие авиастроения, усовершенствование государственного управления, децентрализация и медицина, реформа образования, популяризация Украины в мире. Еще одним приоритетом Кабмин определил "освобождение и реинтеграцию отдельных районов Донбасса".

Ранее Гройсман заявил, что до 2020 года в Украине должна быть проведена земельная реформа.