"Батькивщина" подала иск в КСУ против НКРЭКУ

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Партия "Батькивщина" подала иск в Конституционный суд Украины против Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭ), считая деятельность комиссии незаконной, заявила в среду лидер партии Юлия Тимошенко.

"Фракция "Батькивщина" подала в Конституционный суд Украины иск относительно признания неконституционными всех решений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в том числе и тех, которыми были увеличены тарифы на тепло и горячую воду", — приводит заявление Тимошенко пресс-служба партии.

По мнению Тимошенко, "Национальная комиссия по вопросам электроэнергетики и коммунальных услуг, которую возглавляет Дмитрий Вовк, функционирует незаконно". "И закон, принятый под давлением главы государства, абсолютно неправильно регулирует деятельность комиссии", — заявила политик.

Как отметила Тимошенко, в КС было подано соответствующее конституционное представление, которое подписали депутаты от "Батькивщины" и других фракций, а также внефракционные парламентарии. "Мы надеемся, что Конституционный суд рассмотрит и определится, что сегодня Нацкомиссия действует неправомерно и что все решения, которые принимала комиссия, являются абсолютно незаконными", – добавила лидер "Батькивщины".

Ранее "Батькивщина" подала два иска в Окружной административный суд Киева о незаконном повышении цены на газ, тарифов на централизованное отопление и водоснабжение. В другом иске — против председателя правительства Владимира Гройсмана — Тимошенко требует отменить постановление, которым Кабмин отменил так называемые социальные нормы потребления газа и установил единую цену на газ. Рассмотрение этих исков еще продолжается.