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Член ЦИК пожаловался Луценко на "незаконный обыск" в своем кабинете

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Как отмечает член ЦИК, информация об обыске распространена многочисленными средствами массовой информации, следствием чего стало широкое обсуждение этого вопроса общественностью.
Центральная избирательная комиссия Украины
РИА Новости. Сергей Тышковец

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Член Центральной избирательной комиссии Александр Шелестов обратился к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с заявлением об уголовном правонарушении по факту незаконного обыска в его служебном кабинете детективами Национального антикоррупционного бюро Украины, сообщает пресс-служба ЦИК.

Михаил Охендовский
УНИАН
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По дынным пресс-службы, постановлением следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 13 декабря 2016 года частично удовлетворено ходатайство старшего детектива на основании материалов уголовного производства от 30 мая 2016 года и разрешено проведение обыска "в кабинете председателя ЦИК № 401, находящемся на четвертом этаже здания по адресу г. Киев, площадь Леси Украинки, 1", с целью выявления и изъятия перечисленных в постановлении вещей и документов.

Член ЦИК считает, что ходатайство старшего детектива НАБУ, согласованное прокурором по уголовному производству САП, содержало ошибочно, а, возможно, и умышленно внесенные недостоверные сведения о принадлежности кабинета № 401 председателю Центральной избирательной комиссии, что привело к введению в заблуждение следственного судьи.

"При таких обстоятельствах действия старшего детектива НАБУ и прокурора САП по подготовке ходатайства и внесении его в суд в случае ошибочного указания в ходатайстве недостоверных сведений свидетельствуют о допущении ими служебной халатности, а в случае умышленного совершения таких действий – служебного подлога, за что частью первой статьи 366 и частью первой статьи 367 Уголовного кодекса Украины предусмотрена уголовная ответственность", — говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечает член ЦИК, информация об обыске распространена многочисленными средствами массовой информации, следствием чего стало широкое обсуждение этого вопроса общественностью и "фактически привело к вмешательству незаконным способом в его профессиональную деятельность и причинении репутационного вреда".

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Ранее бывший первый зампредседателя Службы безопасности Украины Виктор Трепак заявил, что передал в НАБУ документы о незаконных выплатах наличных со стороны Партии регионов ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников. По его словам, среди фигурантов этих материалов — должностные лица самого высокого уровня, министры и депутаты. Как утверждает Трепак, Партия регионов потратила около 2 миллиардов долларов на взятки бывшим и нынешним высокопоставленным чиновникам. Речь идет о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов с общими выплатами на указанную сумму. Позже НАБУ сообщило, что начало расследование на основании заявления.

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