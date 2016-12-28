Член ЦИК пожаловался Луценко на "незаконный обыск" в своем кабинете

РИА Новости. Сергей Тышковец

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Член Центральной избирательной комиссии Александр Шелестов обратился к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с заявлением об уголовном правонарушении по факту незаконного обыска в его служебном кабинете детективами Национального антикоррупционного бюро Украины, сообщает пресс-служба ЦИК.

По дынным пресс-службы, постановлением следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 13 декабря 2016 года частично удовлетворено ходатайство старшего детектива на основании материалов уголовного производства от 30 мая 2016 года и разрешено проведение обыска "в кабинете председателя ЦИК № 401, находящемся на четвертом этаже здания по адресу г. Киев, площадь Леси Украинки, 1", с целью выявления и изъятия перечисленных в постановлении вещей и документов.

Член ЦИК считает, что ходатайство старшего детектива НАБУ, согласованное прокурором по уголовному производству САП, содержало ошибочно, а, возможно, и умышленно внесенные недостоверные сведения о принадлежности кабинета № 401 председателю Центральной избирательной комиссии, что привело к введению в заблуждение следственного судьи.

"При таких обстоятельствах действия старшего детектива НАБУ и прокурора САП по подготовке ходатайства и внесении его в суд в случае ошибочного указания в ходатайстве недостоверных сведений свидетельствуют о допущении ими служебной халатности, а в случае умышленного совершения таких действий – служебного подлога, за что частью первой статьи 366 и частью первой статьи 367 Уголовного кодекса Украины предусмотрена уголовная ответственность", — говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечает член ЦИК, информация об обыске распространена многочисленными средствами массовой информации, следствием чего стало широкое обсуждение этого вопроса общественностью и "фактически привело к вмешательству незаконным способом в его профессиональную деятельность и причинении репутационного вреда".

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Ранее бывший первый зампредседателя Службы безопасности Украины Виктор Трепак заявил, что передал в НАБУ документы о незаконных выплатах наличных со стороны Партии регионов ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников. По его словам, среди фигурантов этих материалов — должностные лица самого высокого уровня, министры и депутаты. Как утверждает Трепак, Партия регионов потратила около 2 миллиардов долларов на взятки бывшим и нынешним высокопоставленным чиновникам. Речь идет о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов с общими выплатами на указанную сумму. Позже НАБУ сообщило, что начало расследование на основании заявления.