Из-за девальвации долг Украины по решениям ЕСПЧ вырос в пять раз — Кравец

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Государство задолжало украинцам по судебным выплатам. Сумма составляет 450 миллиардов гривен. Об этом заявил глава Верховного суда Ярослав Романюк. По его словам, из тех судебных решений, которые предусматривают взыскания с государства в пользу граждан, выполнено лишь чуть более двух процентов. Виновна в такой задолженности по судебным решениям, считает глава Верховного суда, исполнительная власть. Причем не выплачивают долги умышленно.

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Старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец в эфире радиостанции Голос Столицы отметил, что сумма долга накопилась за последние 10-15 лет, когда Украина начала активно проигрывать дела в Европейском суде по правам человека.

"Кроме того, не стоит забывать, что эта сумма определенным образом индексируется, на нее начисляются проценты по решению Европейского суда, а также сумма номинирована в твердой валюте — в евро, и в связи с такой девальвацией гривны, за которую мы можем благодарить Национальный банк, эта сумма многократно, фактически, в пять раз за последние 4-5 лет выросла, только благодаря изменению курса валют", — заявил Кравец.