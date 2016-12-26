Царев пригласил Савченко "к себе" в Крым: будет, где жить и чем заняться

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Бывший народный депутат Украины (Партия регионов) Олег Царев пригласил внефракционного народного депутата Надежду Савченко в Крым, сообщает российское издание НСН.

Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

Читайте также: Зимнее обострение. Блокада Донбасса и жесткие бои

"Если Савченко придется уехать из Украины, она может приехать ко мне в Крым, в гости. Здесь ей будет, где жить и чем заниматься", — заявил Царев.

Ранее разгорелся скандал из-за того, что Савченко 7 декабря посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами ДНР и ЛНР. Вскоре нардеп была исключена из партии и фракции "Батькивщина".