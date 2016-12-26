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Царев пригласил Савченко "к себе" в Крым: будет, где жить и чем заняться

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Савченко. Без ПАСЕ и "Батькивщины", но со своей партией (470)

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В интервью российским СМИ экс-"регионал" заявил, что "если Савченко придется уехать из Украины", то она может приехать ко нему в Крым. Царев заверил, что сможет обеспечить нардепа жильем.
Олег Царев
RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Бывший народный депутат Украины (Партия регионов) Олег Царев пригласил внефракционного народного депутата Надежду Савченко в Крым, сообщает российское издание НСН.

Надежда Савченко. Архивное фото
Украинское фото
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Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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"Если Савченко придется уехать из Украины, она может приехать ко мне в Крым, в гости. Здесь ей будет, где жить и чем заниматься", — заявил Царев.

Ранее разгорелся скандал из-за того, что Савченко 7 декабря посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами ДНР и ЛНР. Вскоре нардеп была исключена из партии и фракции "Батькивщина".

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