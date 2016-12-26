Политика
RSS

В голосовании за резолюцию ООН по Израилю Украина поддержала Запад - эксперт

Тема:

На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю (453)

28
Эксперт-международник Евгений Ярошенко в эфире ГС заявил, что для страны, зависимой от влияния внешних игроков, любой неосторожный шаг может иметь последствия.
Эксперт-международник, представитель Международного центра перспективных исследований Евгений Ярошенко
Обозреватель

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вызвал на беседу послов стран-членов Совета безопасности ООН, которые поддержали резолюцию о прекращении строительства поселений в Палестине. Об этом сообщают СМИ. Этой новости предшествовала информация о том, что Нетаньяху принял решение отменить визит премьера Владимира Гройсмана, который должен был состояться на следующей неделе. Причина — голосование Украины в пользу резолюции Совета безопасности ООН о запрете строительства израильтянами поселений в Палестине.

Элиав Белоцерковский. Архивное фото
УНИАН
Перспективы сотрудничества Украины и Израиля. Разговор с послом

Почему Украина поддержала резонансную резолюцию, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил эксперт-международник, представитель Международного центра перспективных исследований Евгений Ярошенко.

"Украина, как непостоянный член ООН, она несет не только возможности определять вопросы войны и мира в мире, но также иногда Украина может больше достичь, какого-то статичного выигрыша, если что-то не сделает, чем если что-то сделает. Например, когда Ливан был непостоянным членом Совета безопасности ООН и было голосование за "Ядерную программу Ирана", то Ливан воздержался, потому что страна — очень уязвима от влияния внешних игроков, и любой неосторожный шаг может вылезть боком", — заявил эксперт.

По его словам, украинская дипломатия воспользовалась принципом, что если ее западные ведущие партнеры осуждают Израиль, то и Украина должна таким же образом проводить свою политику.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Киевляне несут цветы к посольству РФ. Видео
Крушение российского Ту-154 над Черным морем
Масштабный пожар на рынке в Киеве
Год 2016, уходи! Итоги
"ПриватБанк" - национализация или рейдерство