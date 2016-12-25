МИД: поселенческая деятельность Израиля противоречит международному праву

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Украина, как и остальные постоянные и непостоянные члены СБ ООН, а также генеральный секретарь ООН, неоднократно осуждала поселенческую деятельность Израиля, поскольку она противоречит международному праву, говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

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"Мы также осуждаем насилие и подстрекательство к нему со стороны палестинской стороны", — подчеркивает украинская сторона.

Украина последовательно выступает за соблюдение норм международного права всеми и везде, "поскольку на собственном примере почувствовала, к каким трагическим последствиям приводит его нарушение".

"Именно поэтому определяющими при выработке позиции Украины стали наш последовательный курс на обеспечение соблюдения норм международного права всеми его субъектами", — подчеркивает ведомство.

Совет безопасности ООН в пятницу принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Ее поддержали 14 членов Совбеза, в том числе Украина. США, которые ранее блокировали подобные проекты, воздержались. Авторами документа являются Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал и Венесуэла.

Несмотря на многократные призывы Израиля, США, вопреки обыкновению, воздержались при голосовании, не став ветировать проект, благодаря чему его удалось принять. Канцелярия Нетаньяху накануне объявила, что не будет выполнять резолюцию.