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СБУ: Киев отдаст 15 человек, чтобы разблокировать процесс обмена пленными

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Донбасс: бои на Светлодарской дуге (79)

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Как заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, Киев готов сделать все, чтобы забрать украинских военных. Украина отдаст в одностороннем порядке 15 человек, которые уже получили приговоры в судах.
Василий Грицак
УНИАН

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Украина отдаст в одностороннем порядке 15 человек, чтобы разблокировать процесс обмена военнопленными. Такие данные подтвердил глава СБУ Василий Грицак в эфире телеканала "112 Украина".

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
РИА Новости Украина Евгений Котенко
Бортник об обмене пленными и возможности рождественского перемирия в Донбассе

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"Поверьте, мы же не просто так сказали, что готовы отдать один к трем. Мы готовы все сделать, чтобы забрать наших ребят. Еще раз скажу – непростая цифра, — мы сейчас отдадим в одностороннем порядке 15 тех людей, которые уже получили приговоры в судах. Просто отдадим, чтобы сдвинуть с места этот процесс", — сказал Грицак.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик после окончания заседания контактной группы по Украине в Минске заявил, что Киев согласился освободить до Нового года 15 пленных в Донбассе.

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