Скандал с "амбарной книгой" ПР ускорит переизбрание состава ЦИК - эксперт

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Почерковедческая экспертиза "амбарной книги" Партии регионов подтвердила подлинность подписей председателя Центризбиркома Михаила Охендовского в документе. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ. Также обоснованность подозрения подтверждается другими доказательствами. Например, выписками с банковских счетов. По данным следствия, подозреваемый пополнял свой банковский счет в те дни, когда ставил подписи в "амбарной книге".

На вопрос, приблизился ли руководитель ЦИК к увольнению и тюремному заключению, в эфире радиостанции Голос Столицы ответил политический эксперт Владимир Цыбулько.

"Ситуация медленно приближается к развязке, т.е. понятно, что репутация ЦИК в обществе — не очень высокая, а теперь еще — эта история с "амбарными книгами" плюс новые обстоятельства, которые открылись в расследовании, я думаю, подтолкнут переизбрание нового состава ЦИК, и, скорее всего, это будет процесс, параллельный с написанием нового закона о выборах, и, соответственно, по ЦИК могут быть не только против главы дела", — отметил эксперт.

Ранее бывший первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Трепак заявил, что передал в НАБ страны документы о незаконных выплатах наличных со стороны ПР ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников. По его словам, среди фигурантов этих материалов — должностные лица самого высокого уровня, министры и депутаты. Как утверждает Трепак, Партия регионов потратила около 2 миллиардов долларов на взятки как бывшим, так и нынешним высокопоставленным чиновникам. Речь идет о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов с общими выплатами на указанную сумму. Позже НАБ сообщило, что начало расследование на основании заявления.