На последнее в этом году заседание ВР собралось до ста депутатов - спецкор

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Депутаты в пятницу, 23 декабря, собрались на последнее в этом году заседание. В парламенте прошел традиционный для пятницы час вопросов к правительству.

Подробнее о том, что происходит в ВР рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент Александр Ивасивка.

"Достаточно мало вопросов было со стороны сессионного зала, со стороны народных депутатов Украины к правительству, которые касаются бюджета на 2017 год. Одна из причин — это то, что в зале народных депутатов очень мало. В средине правительственного часа я насчитывал не более 70-80, максимум до ста народных депутатов Украины. При чем больше всего присутствует депутатов от провсластной фракции "Блок Петра Порошенко", почти полностью отсутствует фракция "Самопомич", также почти в полном составе на своих рабочих местах не было фракции "Батькивщина", фракцию "Радикальная партия" Олега Ляшко представлял, собственно, только Олег Ляшко и Игорь Мосийчук и де-факто не присутствовала на своих рабочих местах фракция "Видродження", — сообщает спецкор.

Кроме того, на последнем в нынешнем году заседании Верховной Рады не обошлось без драк. Так, в стенах сессионного зала произошла потасовка между депутатом фракции "Блок Петра Порошенко" Павлом Кишкарем и его внефракционным коллегой Михаилом Головко.

Ранее сообщалось, что 14 ноября, в ходе согласительного совета в Верховной Раде произошла потасовка между сопредседателем фракции "Оппозиционный блок" Юрием Бойко и лидером фракции Радикальной партии Олегом Ляшко.

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