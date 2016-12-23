Путин: российская армия - сильнее любого агрессора

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Россия не спорит с США о том, что их армия — мощная, но считает свои Вооруженные силы сильнее любого агрессора, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента России Владимира Путина.

"Но почему официальные лица действующей администрации (США — ред.) вдруг начали заявлять о том, что они самые сильные, они самые мощные? Здорово, действительно, там и ракет, и подводных лодок, и авианосцев, конечно, больше, а мы с этим и не спорим, мы говорим, что мы просто сильнее любого агрессора, и это так", — заявил Путин в пятницу на ежегодной пресс-конференции.

Верховный главнокомандующий и президент России Владимир Путин заявил в четверг, что российские Вооруженные силы в настоящее время сильнее любого потенциального агрессора, но, чтобы сохранить это положение, нельзя расслабляться, недопустимы сбои в модернизации армии и флота и системе подготовки войск.

Представитель Госдепартамента США Джон Кирби в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова российского президента заявил, что не считает, что за всю историю человечества были вооруженные силы столь же обороноспособные, умные и сильные, как Вооруженные силы США сейчас.

Напомним, ранее президент США Барак Обама с сожалением констатировал ухудшение отношений с РФ в последние годы.

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