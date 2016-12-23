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Гройсман расскажет студентам о результатах работы правительства

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Страна получила "кота в мешке" - бюджет 2017 проголосован (72)

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Премьер Владимир Гройсман встретится со студентами Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".
Владимир Гройсман
Украинское фото

КИЕВ, 23 дек —РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в пятницу проведет встречу со студентами Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", сообщает Правительственный портал.

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"В пятницу, 23 декабря, премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретится со студентами Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского". Главной темой встречи станут результаты работы правительства по реализации реформ в 2016 году, а также приоритеты работы на 2017 год", — говорится в сообщении.

Верховная Рада утром в среду приняла в целом проект госбюджета Украины на 2017 год, предусматривающий дефицит на уровне 3% ВВП. Законопроект №5000 поддержали 274 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что во время принятия проекта госбюджета-2017 были допущены многочисленные нарушения, которые. по ее мнению, "тянут" на уголовное дело

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