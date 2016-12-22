ВСУ готовы выполнять решение о перемирии в Донбассе - Минобороны

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Министерство обороны Украины готовы выполнить решение контактной группы по Донбассу об очередном перемирии, заявил в четверг официальный представитель ведомства по вопросам военной операции Александр Мотузяник.

В среду трехсторонняя контактная группа предложила сторонам конфликта полное прекращение огня с полуночи 24 декабря.

"Я не уполномочен комментировать решения минской группы. Вместе с тем я хочу отметить, что вооруженные силы Украины, в целом силы антитеррористической операции неоднократно демонстрировали готовность выполнения минских договоренностей. Все тяжелое вооружение было отведено, соблюдался режим прекращения огня. В дальнейшем вооруженные силы готовы выполнять мирный план президента. Вооруженные силы готовы к исполнению очередных решений контактной минской группы", — сказал Мотузяник.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

Читайте также: Донбасс. Страшные цифры и ужас линии разграничения: доклад миссии ООН



В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Читайте также — Frankfurter Rundschau. Донбасс: слишком долгая война

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 15 сентября 2016 года, однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в его нарушении.