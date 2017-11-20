Главные события 20 ноября в фотографиях

Неизвестные залили цементом Вечный огонь в парке Славы в центре Киева. Отмечается, что Вечный огонь залит цементом, а посредине неизвестные вандалы поставили крест.

Коммунальщики ближе к вечеру очистили Вечный огонь.

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Власти готовятся к годовщине Революции достоинства.

Так в Киеве утвержден план мероприятий для празднования 21 ноября Дня достоинства и свободы, учрежденного в честь революций 2004 и 2013 годов.

В частности, в этот день предусмотрено проведение мемориальных, торжественных и культурных мероприятий, церемоний возложения цветов, в частности, на Аллее Героев Небесной Сотни. В мероприятиях примут участие представители органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, духовенства, общественности, участники революционных событий в Украине.

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