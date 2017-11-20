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    Фотоленты

    Главные события 20 ноября в фотографиях

    (обновлено: )89
    Залитый цементов Вечный Огонь в Киеве
    Коммунальщики очищают от цемента залитый Вечный Огонь в Киеве.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи участниками Революции Достоинства, в Киеве.
    Участники акции, посвященной 4ой годовщине Евромайдана в Харькове.
    Президент Украины Петр Порошенко посетил Аллею памяти погибших Героев Революции Достоинства и бойцов АТО и почтил память погибших героев, в Днепре.
    Победительница Всеукраинского конкурса красоты, сообразительности и таланта СтудМис Украины 2017 Нина Евтушенко, в центре, во время церемонии награждения, в Киеве.
    Боксеры Игорь Шевадзуцький, в синем, и Андрей Городецкий во время финала Чемпионата Украины по боксу 2017 в категории свыше 91 кг, во Львове.
    Ирина Луценко с наградой
    Елизавета II и принц Филип отмечают 70-летие со дня свадьбы
    Блокирование Форума национальных меньшинств в Киеве
    Залитый цементов Вечный Огонь в Киеве
    Залитый цементов Вечный Огонь в Киеве
    УНИАН
    Коммунальщики очищают от цемента залитый Вечный Огонь в Киеве.
    Коммунальщики очищают от цемента залитый Вечный Огонь в Киеве.
    УНИАН
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи участниками Революции Достоинства, в Киеве.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи участниками Революции Достоинства, в Киеве.
    УНИАН
    Участники акции, посвященной 4ой годовщине Евромайдана в Харькове.
    Участники акции, посвященной 4ой годовщине Евромайдана в Харькове.
    УНИАН
    Президент Украины Петр Порошенко посетил Аллею памяти погибших Героев Революции Достоинства и бойцов АТО и почтил память погибших героев, в Днепре.
    Президент Украины Петр Порошенко посетил Аллею памяти погибших Героев Революции Достоинства и бойцов АТО и почтил память погибших героев, в Днепре.
    УНИАН
    Победительница Всеукраинского конкурса красоты, сообразительности и таланта СтудМис Украины 2017 Нина Евтушенко, в центре, во время церемонии награждения, в Киеве.
    Победительница Всеукраинского конкурса красоты, сообразительности и таланта "СтудМис Украины" 2017 Нина Евтушенко, в центре, во время церемонии награждения, в Киеве. Нина представит страну на международном конкурсе красоты World Miss University.
    УНИАН
    Боксеры Игорь Шевадзуцький, в синем, и Андрей Городецкий во время финала Чемпионата Украины по боксу 2017 в категории свыше 91 кг, во Львове.
    Боксеры Игорь Шевадзуцький, в синем, и Андрей Городецкий во время финала Чемпионата Украины по боксу 2017 в категории свыше 91 кг, во Львове.
    УНИАН
    Ирина Луценко с наградой
    Ирина Луценко с наградой
    Пресс-служба
    Елизавета II и принц Филип отмечают 70-летие со дня свадьбы
    Елизавета II и принц Филип отмечают 70-летие со дня свадьбы
    twitter.com/royalfamily
    Блокирование Форума национальных меньшинств в Киеве
    Блокирование Форума национальных меньшинств в Киеве
    Фото партии"Разумная сила"

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    Залитый цементов Вечный Огонь в Киеве

    Неизвестные залили цементом Вечный огонь в парке Славы в центре Киева. Отмечается, что Вечный огонь залит цементом, а посредине неизвестные вандалы поставили крест.

    В Карпаты пришла зима
    mukachevo.net
    Закарпатье готовится к снежному коллапсу

    Коммунальщики ближе к вечеру очистили Вечный огонь.

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    Власти готовятся к годовщине Революции достоинства. 

    Так в Киеве утвержден план мероприятий для празднования 21 ноября Дня достоинства и свободы, учрежденного в честь революций 2004 и 2013 годов.

    В частности, в этот день предусмотрено проведение мемориальных, торжественных и культурных мероприятий, церемоний возложения цветов, в частности, на Аллее Героев Небесной Сотни. В мероприятиях примут участие представители органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, духовенства, общественности, участники революционных событий в Украине.

    Читайте также: Расследование событий Евромайдана снова застопорилось — политолог

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