Неимоверно красива: визажист из Черногории восхищает собой

Бьюти-блогер и визажист из Черногории Амра Олевич на сегодня одна из самых известных визажистов Instagram. Она регулярно радует подписчиков снимками макияжа, а также рекламирует собственную линию средств по уходу за бровями и палетку авторских теней.

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На страницу визажиста подписано 5,4 млн подписчиков, однако пользователей восхищают не столько ее работы, сколько красота самой Олевич, которую часто сравнивают с Ким Кардашьян.