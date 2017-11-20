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    Фотоленты

    Неимоверно красива: визажист из Черногории восхищает собой

    (обновлено: )24311
    Бьюти-блогер и визажист из Черногории Амра Олевич
    Бьюти-блогер и визажист из Черногории Амра Олевич
    Бьюти-блогер и визажист из Черногории Амра Олевич
    Бьюти-блогер и визажист из Черногории Амра Олевич
    Бьюти-блогер и визажист из Черногории Амра Олевич
    Бьюти-блогер и визажист из Черногории Амра Олевич
    Бьюти-блогер и визажист из Черногории Амра Олевич
    Бьюти-блогер и визажист из Черногории Амра Олевич
    Бьюти-блогер и визажист из Черногории Амра Олевич
    Бьюти-блогер и визажист из Черногории Амра Олевич
    Бьюти-блогер и визажист из Черногории Амра Олевич
    Бьюти-блогер и визажист из Черногории Амра Олевич
    Бьюти-блогер и визажист из Черногории Амра Олевич
    Бьюти-блогер и визажист из Черногории Амра Олевич
    Бьюти-блогер и визажист из Черногории Амра Олевич
    Бьюти-блогер и визажист из Черногории Амра Олевич
    Бьюти-блогер и визажист из Черногории Амра Олевич
    Бьюти-блогер и визажист из Черногории Амра Олевич
    instagram.com/amrezy
    Бьюти-блогер и визажист из Черногории Амра Олевич
    instagram.com/amrezy
    Бьюти-блогер и визажист из Черногории Амра Олевич
    instagram.com/amrezy
    Бьюти-блогер и визажист из Черногории Амра Олевич
    instagram.com/amrezy
    Бьюти-блогер и визажист из Черногории Амра Олевич
    instagram.com/amrezy
    Бьюти-блогер и визажист из Черногории Амра Олевич
    instagram.com/amrezy
    Бьюти-блогер и визажист из Черногории Амра Олевич
    instagram.com/amrezy
    Бьюти-блогер и визажист из Черногории Амра Олевич
    instagram.com/amrezy
    Бьюти-блогер и визажист из Черногории Амра Олевич
    instagram.com/amrezy
    Бьюти-блогер и визажист из Черногории Амра Олевич
    instagram.com/amrezy
    Бьюти-блогер и визажист из Черногории Амра Олевич
    instagram.com/amrezy
    Бьюти-блогер и визажист из Черногории Амра Олевич
    instagram.com/amrezy
    Бьюти-блогер и визажист из Черногории Амра Олевич
    instagram.com/amrezy
    Бьюти-блогер и визажист из Черногории Амра Олевич
    instagram.com/amrezy
    Бьюти-блогер и визажист из Черногории Амра Олевич
    instagram.com/amrezy
    Бьюти-блогер и визажист из Черногории Амра Олевич
    instagram.com/amrezy
    Бьюти-блогер и визажист из Черногории Амра Олевич
    instagram.com/amrezy

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    Бьюти-блогер и визажист из Черногории Амра Олевич на сегодня одна из самых известных визажистов Instagram. Она регулярно радует подписчиков снимками макияжа, а также рекламирует собственную линию средств по уходу за бровями и палетку авторских теней.

    Смотрите также: Молодые и сексуальные: показ Victoria's Secret сводит с ума

    На страницу визажиста подписано 5,4 млн подписчиков, однако пользователей восхищают не столько ее работы, сколько красота самой Олевич, которую часто сравнивают с Ким Кардашьян.

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