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    Фотоленты

    Свадьба Серены Уильямс и Алексиса Оганяна. Первые фото

    (обновлено: )193
    Первые фотографии с закрытой свадьбы Серены Уильямс и Алексиса Оганяна
    Первые фотографии с закрытой свадьбы Серены Уильямс и Алексиса Оганяна
    Первые фотографии с закрытой свадьбы Серены Уильямс и Алексиса Оганяна
    Первые фотографии с закрытой свадьбы Серены Уильямс и Алексиса Оганяна
    Первые фотографии с закрытой свадьбы Серены Уильямс и Алексиса Оганяна
    Первые фотографии с закрытой свадьбы Серены Уильямс и Алексиса Оганяна
    Первые фотографии с закрытой свадьбы Серены Уильямс и Алексиса Оганяна
    Первые фотографии с закрытой свадьбы Серены Уильямс и Алексиса Оганяна
    Первые фотографии с закрытой свадьбы Серены Уильямс и Алексиса Оганяна
    Первые фотографии с закрытой свадьбы Серены Уильямс и Алексиса Оганяна
    Первые фотографии с закрытой свадьбы Серены Уильямс и Алексиса Оганяна
    Первые фотографии с закрытой свадьбы Серены Уильямс и Алексиса Оганяна
    Первые фотографии с закрытой свадьбы Серены Уильямс и Алексиса Оганяна
    Первые фотографии с закрытой свадьбы Серены Уильямс и Алексиса Оганяна
    Первые фотографии с закрытой свадьбы Серены Уильямс и Алексиса Оганяна
    Первые фотографии с закрытой свадьбы Серены Уильямс и Алексиса Оганяна
    Первые фотографии с закрытой свадьбы Серены Уильямс и Алексиса Оганяна
    Первые фотографии с закрытой свадьбы Серены Уильямс и Алексиса Оганяна
    dailymail.co.uk
    Первые фотографии с закрытой свадьбы Серены Уильямс и Алексиса Оганяна
    dailymail.co.uk
    Первые фотографии с закрытой свадьбы Серены Уильямс и Алексиса Оганяна
    dailymail.co.uk
    Первые фотографии с закрытой свадьбы Серены Уильямс и Алексиса Оганяна
    dailymail.co.uk
    Первые фотографии с закрытой свадьбы Серены Уильямс и Алексиса Оганяна
    dailymail.co.uk
    Первые фотографии с закрытой свадьбы Серены Уильямс и Алексиса Оганяна
    dailymail.co.uk
    Первые фотографии с закрытой свадьбы Серены Уильямс и Алексиса Оганяна
    dailymail.co.uk
    Первые фотографии с закрытой свадьбы Серены Уильямс и Алексиса Оганяна
    dailymail.co.uk
    Первые фотографии с закрытой свадьбы Серены Уильямс и Алексиса Оганяна
    dailymail.co.uk
    Первые фотографии с закрытой свадьбы Серены Уильямс и Алексиса Оганяна
    dailymail.co.uk
    Первые фотографии с закрытой свадьбы Серены Уильямс и Алексиса Оганяна
    dailymail.co.uk
    Первые фотографии с закрытой свадьбы Серены Уильямс и Алексиса Оганяна
    dailymail.co.uk
    Первые фотографии с закрытой свадьбы Серены Уильямс и Алексиса Оганяна
    dailymail.co.uk
    Первые фотографии с закрытой свадьбы Серены Уильямс и Алексиса Оганяна
    dailymail.co.uk
    Первые фотографии с закрытой свадьбы Серены Уильямс и Алексиса Оганяна
    dailymail.co.uk
    Первые фотографии с закрытой свадьбы Серены Уильямс и Алексиса Оганяна
    dailymail.co.uk
    Первые фотографии с закрытой свадьбы Серены Уильямс и Алексиса Оганяна
    dailymail.co.uk

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    Свадьба экс-первой ракетки мира американской теннисистки Серены Уильямс и американского предпринимателя Алексиса Оганяна состоялась в Центре современного искусства в Новом Орлеане.

    В числе гостей на свадьбе были певицы Бейонсе, Келли Роуленд, актриса Ева Лонгория с мужем Хосе Бастоном, теннисистка Каролина Возняцки и ее возлюбленный баскетболист Дэвид Ли, и другие известные персоны, сообщает dailymail.co.uk.

    Ранее сообщалось, что расходы на свадьбу 36-летней Уильямс и 34-летнего Оганяна превысят один миллион долларов.

    Уильямс 1 сентября родила дочь, которую назвали Алексис Олимпия. Ранее сообщалось, что теннисистка после рождения ребенка планирует вернуться на корт в 2018 году.

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