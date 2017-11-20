Дэвид Линч - наш кандидат! Фотожабы

На днях Киев посетил культовый американский режиссер, снявший знаменитый сериал "Твин Пикс", Дэвид Линч.

В субботу с режиссером встретился президент Украины Петр Порошенко.

"Встретился с легендарным американским кинорежиссером Дэвидом Линчем. Он прибыл в Украину для открытия представительства благотворительного фонда. Фонд Линча занимается трансцендентальной медитацией, помогает ветеранам войны, беженцам, жертвам домашнего насилия", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Президент также предложил легендарному режиссеру обдумать возможность создания кино об украинских героях и тех событиях, которые сейчас происходят в Украине.

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