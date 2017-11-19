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19.11.201715:33
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    Фотоленты

    Очень "злой" пес. Как забавный бультерьер стал звездой сети

    (обновлено: )33940
    Джимми Чу
    Джимми Чу
    Джимми Чу
    Джимми Чу
    Джимми Чу
    Джимми Чу
    Джимми Чу
    Джимми Чу
    Джимми Чу
    Джимми Чу
    Джимми Чу
    Джимми Чу
    Джимми Чу
    Джимми Чу
    instagram.com/rafaelmantesso/
    Джимми Чу
    Джимми Чу
    instagram.com/rafaelmantesso/
    Джимми Чу
    Джимми Чу
    instagram.com/rafaelmantesso/
    Джимми Чу
    Джимми Чу
    instagram.com/rafaelmantesso/
    Джимми Чу
    Джимми Чу
    instagram.com/rafaelmantesso/
    Джимми Чу
    Джимми Чу
    instagram.com/rafaelmantesso/
    Джимми Чу
    Джимми Чу
    instagram.com/rafaelmantesso/
    Джимми Чу
    Джимми Чу
    instagram.com/rafaelmantesso/
    Джимми Чу
    Джимми Чу
    instagram.com/rafaelmantesso/
    Джимми Чу
    Джимми Чу
    instagram.com/rafaelmantesso/
    Джимми Чу
    Джимми Чу
    instagram.com/rafaelmantesso/
    Джимми Чу
    Джимми Чу
    instagram.com/rafaelmantesso/

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    Джимми Чу

    Рафаэля Монтессо сделал своего бультерьера звездой интернета, делая с ним забавные снимки.

    История гласит, что Монтессо бросила жена в его тридцатый день рождения, забрав всю кухонную утварь, мебель, фотографии, и оставила его в пустой белой квартире, отмечает bigpicture.ru. И единственное, что жена не взяла с собой, — это бультерьер, которого она назвала в честь своего любимого дизайнера обуви Джимми Чу.

    Рафаэль не растерялся и моментально увлекся фотографированием Джимми Чу на белом фоне со своими собственными рисунками.

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