Очень "злой" пес. Как забавный бультерьер стал звездой сети

Рафаэля Монтессо сделал своего бультерьера звездой интернета, делая с ним забавные снимки.

История гласит, что Монтессо бросила жена в его тридцатый день рождения, забрав всю кухонную утварь, мебель, фотографии, и оставила его в пустой белой квартире, отмечает bigpicture.ru. И единственное, что жена не взяла с собой, — это бультерьер, которого она назвала в честь своего любимого дизайнера обуви Джимми Чу.

Рафаэль не растерялся и моментально увлекся фотографированием Джимми Чу на белом фоне со своими собственными рисунками.

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