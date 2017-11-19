В самом соку. Пышная барышня покорила Playboy

В легендарном мужском журнале Playboy снялась очередная пышная модель, которые набирают все больше популярности в мире.

Молодая модель Молли Констебл опубликовала несколько снимков с фотосессии в Playboy в социальной сети Instagram. Также кадры с девушкой можно увидеть, заглянув на страничку фотографа Хизер Хаззард, которая работала с Молли.

По информации The Daily Mail, девушка вошла в нынешнюю двадцатку самых интересных молодых моделей по версии Vogue — 20 Rising Model Stars to Watch.

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