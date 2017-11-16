Главные события 16 ноября в фотографиях

В четверг в правительственной квартале было шумно и многолюдно. У Министерства здравоохранения собравшиеся попросили и.о. министра здравоохранения Ульяну Сурпун "услышать их".

Под Верховной Радой прошла акция против оператора лотерей — компании "МСЛ". Активисты держали плакаты "Стоп МСЛ" и "МСЛ убивает украинцев".

А жители палаточного городка не думают расходится и активно обустраивают быт.

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Итальянская автомобилестроительная компания Lamborghini преподнесла в дар папе Римскому Франциску уникальный экземпляр спортивного автомобиля модели Huracan, который предполагается продать на аукционе, чтобы передать вырученные средства на благотворительность.