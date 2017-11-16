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16.11.201717:41
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    Фотоленты

    Главные события 16 ноября в фотографиях

    (обновлено: )60
    Митинг в правительственном квартале
    Митинг в правительственном квартале
    Митинг против лотерей
    Lamborghini подарила Папе Римскому спортивный автомобиль
    Заседание Николаевского горсовета и петарда, 16 ноября 2017
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании в Верховной Раде.
    Болельщики на Чемпионате Бразилии по футболу.
    Заседание Верховной Рады Украины.
    Французских полицейских облили краской демонстранты, которые выступают против против реформ правительства Франции.
    Масштабное наводнение в Греции.
    Митинг в правительственном квартале
    Митинг в правительственном квартале.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг в правительственном квартале
    Митинг в правительственном квартале.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг против лотерей
    Митинг в правительственном квартале.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Lamborghini подарила Папе Римскому спортивный автомобиль
    Lamborghini подарила Папе Римскому спортивный автомобиль.
    lamborghini.com
    Заседание Николаевского горсовета и петарда, 16 ноября 2017
    Заседание Николаевского горсовета и петарда, 16 ноября 2017.
    news.pn
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании в Верховной Раде.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании в Верховной Раде.
    УНИАН
    Болельщики на Чемпионате Бразилии по футболу.
    Болельщики на Чемпионате Бразилии по футболу.
    REUTERS Paulo Whitaker
    Заседание Верховной Рады Украины.
    Заседание Верховной Рады Украины.
    УНИАН
    Французских полицейских облили краской демонстранты, которые выступают против против реформ правительства Франции.
    Французских полицейских облили краской демонстранты, которые выступают против против реформ правительства Франции.
    REUTERS Stephane Mahe
    Масштабное наводнение в Греции.
    Масштабное наводнение в Греции.
    REUTERS NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS

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    Митинг в правительственном квартале.

    В четверг в правительственной квартале было шумно и многолюдно. У Министерства здравоохранения собравшиеся попросили  и.о. министра здравоохранения Ульяну Сурпун "услышать их".

    Сергей Фурса
    Facebook / sergey.fursa
    Всемирный банк пока недоволен украинскими реформами - Фурса

    Под Верховной Радой прошла акция против оператора лотерей — компании "МСЛ". Активисты держали плакаты "Стоп МСЛ" и "МСЛ убивает украинцев".

    А жители палаточного городка не думают расходится и активно обустраивают быт. 

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    Итальянская автомобилестроительная компания Lamborghini преподнесла в дар папе Римскому Франциску уникальный экземпляр спортивного автомобиля модели Huracan, который предполагается продать на аукционе, чтобы передать вырученные средства на благотворительность.

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