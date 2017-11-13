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13.11.201718:29
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    Фотоленты

    Главные события 13 ноября в фотографиях

    (обновлено: )59
    Землетрясение в Иране
    Землетрясение в Иране
    Участники Марша возмущенных за создание Антикоррупционного суда и принятия закона об импичменте президенту Украины, в Киеве.
    Протестующие столкнулись с полицией во время митинга против президента США Дональда Трампа, который участвует в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле, Филиппины.
    Извержение вулкана в Индонезии на острове Суматра.
    Министры иностранных дел и обороны Европейского союза присутствуют на церемонии подписания пакта о защите.
    Лидер фракции Блок Петра Порошенко Артур Герасимов во время брифинга в здании Верховной Рады Украины, в Киеве, 13 ноября 2017
    Народный депутат Юрий Деревянко отвечает на вопросы журналистов у здания Генпрокуратуры, в Киеве
    Участники акции протеста держат баннер с надписью Минагро, защиты волка и барсука! у здания Министерства аграрной политики и продовольствия Украины в Киеве
    Международный авиасалон Dubai Air Show
    Международный авиасалон Dubai Air Show
    Землетрясение в Иране
    Землетрясение в Иране.
    POURIA PAKIZEH / ISNA / AFP
    Землетрясение в Иране
    Землетрясение в Иране.
    Farzad MENATI / TASNIM NEWS / AFP
    Участники Марша возмущенных за создание Антикоррупционного суда и принятия закона об импичменте президенту Украины, в Киеве.
    Участники "Марша возмущенных" за создание Антикоррупционного суда и принятия закона об импичменте президенту Украины, в Киеве, 12 ноября 2017 В этот день в Киеве состоялся "Марш возмущенных" Движения новых сил Михаила Саакашвили. Участники марша прошли колонной от Михайловской площади до Площади Конституции через улицы Михайловская, Майдан Независимости, Институтская и улица Шелковичная. Во время шествия участники почтили память погибших за Украину на Аллее Героев Небесной Сотни и на углу улиц Институтской и Банковой выложили из свечей фразу "Коррупция убивает".
    УНИАН
    Протестующие столкнулись с полицией во время митинга против президента США Дональда Трампа, который участвует в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле, Филиппины.
    Протестующие столкнулись с полицией во время митинга против президента США Дональда Трампа, который участвует в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле, Филиппины.
    REUTERS Czar Dancel
    Извержение вулкана в Индонезии на острове Суматра.
    Извержение вулкана в Индонезии на острове Суматра.
    REUTERS Albert Damanik
    Министры иностранных дел и обороны Европейского союза присутствуют на церемонии подписания пакта о защите.
    Министры иностранных дел и обороны Европейского союза присутствуют на церемонии подписания пакта о защите.
    REUTERS Emmanuel Dunand
    Лидер фракции Блок Петра Порошенко Артур Герасимов во время брифинга в здании Верховной Рады Украины, в Киеве, 13 ноября 2017
    Лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов во время брифинга в здании Верховной Рады Украины, в Киеве, 13 ноября 2017.
    УНИАН
    Народный депутат Юрий Деревянко отвечает на вопросы журналистов у здания Генпрокуратуры, в Киеве
    Народный депутат Юрий Деревянко отвечает на вопросы журналистов у здания Генпрокуратуры, в Киеве, 13 ноября 2017 Генеральная прокуратура Украины вызвала народного депутата Юрия Деревянко на допрос в Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями в качестве свидетеля по делу " уклонения от уплаты налогов ".
    УНИАН
    Участники акции протеста держат баннер с надписью Минагро, защиты волка и барсука! у здания Министерства аграрной политики и продовольствия Украины в Киеве
    Участники акции протеста держат баннер с надписью "Минагро, защиты волка и барсука!" у здания Министерства аграрной политики и продовольствия Украины в Киеве, 13 ноября 2017 в Верховную Раду Украины внесен зоозащитный законопроект №6598, предусматривающий заключение под охрану популяцию волка и запрете использования диких животных для травли охотничьими собаками.
    УНИАН
    Международный авиасалон Dubai Air Show
    Международный авиасалон Dubai Air Show.
    REUTERS Satish Kumar
    Международный авиасалон Dubai Air Show
    Международный авиасалон Dubai Air Show.
    REUTERS Satish Kumar

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    Землетрясение в Иране.

    Число погибших в результате землетрясения в провинции Керманшах на западе Ирана возросло до 407, порядка 6,7 тысячи человек пострадали, заявил замглавы службы по кризисным ситуациям Ирана Бехнам Сайеди.

    Владимир Вятрович
    Facebook Владимира Вятровича
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    Ранее телекомпания IRIB сообщила о 372 жертвах, более 6 тысячах пострадавших.

    "Согласно последним сведениям, число раненых составляет 6,7 тысячи человек, 407 человек, к сожалению, в результате этого землетрясения погибли", — заявил Сайеди в эфире телеканала IRINN.

    По данным телеканала, после мощного землетрясения были зафиксированы 152 афтершока. Как сообщил глава службы по кризисным ситуациям Исмаил Наджар, сильнее всего пострадали населенные пункты районов Саре-Поле-Зохзаб и Касре-Ширин, где было зафиксировано наибольшее число жертв, а также деревни в их окрестностях.

    Разрушительное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Подземные толчки ощущались и в других странах региона, в том числе в Кувейте, ОАЭ, Израиле и Азербайджане.

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    Марш сторонников экс-президента Грузии, экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили состоялся в центре Киева, его участники дошли до здания Верховной Рады для проведения народного вече. Участники марша потребовали принятия законов об импичменте и антикоррупционном суде. Также Саакашвили объявил о смене формата лагеря возле Рады — со следующей недели он будет расширен. 

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