Back in the U.S.S.R. "Антонов" опубликовал раритетные рекламные плакаты

Компания "Антонов" опубликовала серию рекламных плакатов, которые были сделаны еще в середине 50-х годов СССР, но были "забракованы" партийными деятелями.





В компании тогда решили, что самолеты будут покупать в основном мужчины, поэтому для рекламных фотографий снимали женщин.





"Генеральный конструктор считал, что авиационная реклама должна быть максимально функциональной, поэтому именно с его легкой руки демонстрационная фотопродукциях фирмы получила заметную направленность именно на мужскую аудиторию — авиационная техническая эстетика дополнилась женской красотой", — сообщает bigpicture.ru



