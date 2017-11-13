Back in the U.S.S.R. "Антонов" опубликовал раритетные рекламные плакаты

Компания "Антонов" опубликовала серию рекламных плакатов, которые были сделаны еще в середине 50-х годов СССР, но были "забракованы" партийными деятелями.
В компании тогда решили, что самолеты будут покупать в основном мужчины, поэтому для рекламных фотографий снимали женщин.
"Генеральный конструктор считал, что авиационная реклама должна быть максимально функциональной, поэтому именно с его легкой руки демонстрационная фотопродукциях фирмы получила заметную направленность именно на мужскую аудиторию — авиационная техническая эстетика дополнилась женской красотой", — сообщает bigpicture.ru.
Ранее сообщалось, что британская компания Dowty Propellers начала поставку компонентов для воздушных винтов нового самолета Ан-132. Двухмоторный AN-132D будет использовать винты системы Dowty R408, которые уже широко распространены во всем мире.