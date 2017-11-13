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13.11.201707:53
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    Фотоленты

    Красота - страшная сила, причем буквально

    (обновлено: )62317
    Красота - страшная сила, причем буквально
    Красота - страшная сила, причем буквально
    Красота - страшная сила, причем буквально
    Красота - страшная сила, причем буквально
    Красота - страшная сила, причем буквально
    Красота - страшная сила, причем буквально
    Красота - страшная сила, причем буквально
    Красота - страшная сила, причем буквально
    Красота - страшная сила, причем буквально
    Красота - страшная сила, причем буквально
    Красота - страшная сила, причем буквально
    Красота - страшная сила, причем буквально
    Красота - страшная сила, причем буквально
    Красота - страшная сила, причем буквально
    Красота - страшная сила, причем буквально
    Красота - страшная сила, причем буквально
    Красота - страшная сила, причем буквально
    Красота - страшная сила, причем буквально
    Красота - страшная сила, причем буквально
    Красота - страшная сила, причем буквально
    nataliya.amazonka
    Красота - страшная сила, причем буквально
    Красота - страшная сила, причем буквально
    nataliya.amazonka
    Красота - страшная сила, причем буквально
    Красота - страшная сила, причем буквально
    nataliya.amazonka
    Красота - страшная сила, причем буквально
    Красота - страшная сила, причем буквально
    nataliya.amazonka
    Красота - страшная сила, причем буквально
    Красота - страшная сила, причем буквально
    nataliya.amazonka
    Красота - страшная сила, причем буквально
    Красота - страшная сила, причем буквально
    nataliya.amazonka
    Красота - страшная сила, причем буквально
    Красота - страшная сила, причем буквально
    nataliya.amazonka
    Красота - страшная сила, причем буквально
    Красота - страшная сила, причем буквально
    nataliya.amazonka
    Красота - страшная сила, причем буквально
    Красота - страшная сила, причем буквально
    nataliya.amazonka
    Красота - страшная сила, причем буквально
    Красота - страшная сила, причем буквально
    nataliya.amazonka
    Красота - страшная сила, причем буквально
    Красота - страшная сила, причем буквально
    nataliya.amazonka
    Красота - страшная сила, причем буквально
    Красота - страшная сила, причем буквально
    nataliya.amazonka
    Красота - страшная сила, причем буквально
    Красота - страшная сила, причем буквально
    nataliya.amazonka
    Красота - страшная сила, причем буквально
    Красота - страшная сила, причем буквально
    nataliya.amazonka
    Красота - страшная сила, причем буквально
    Красота - страшная сила, причем буквально
    nataliya.amazonka
    Красота - страшная сила, причем буквально
    Красота - страшная сила, причем буквально
    nataliya.amazonka
    Красота - страшная сила, причем буквально
    Красота - страшная сила, причем буквально
    nataliya.amazonka
    Красота - страшная сила, причем буквально
    Красота - страшная сила, причем буквально
    nataliya.amazonka

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    Красота - страшная сила, причем буквально

    Россиянка Наталия Кузнецова в свои 26 лет — профессиональный пауэрлифтер, рекордсменка в жиме штанги лежа, мастер спорта международного класса и рекордсменка по становой тяге, профессиональная бодибилдерша и мастер спорта международного класса по армлифтингу.

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    Девушка ошеломляет невероятной физической формой. При росте 168 сантиметров она весит около 90 килограммов, объем ее руки — 47 сантиметров, бедра — 72 сантиметра, талии — 76 сантиметров. Наталия начала заниматься спортом в 14 лет при весе всего 40 килограммов.

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