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    Фотоленты

    Одесская Барби с голубыми волосами взрывает соцсети

    (обновлено: )14502
    Одесситка Валерия Лукьянова, которая прославилась схожестью с куклой Барби
    Одесситка Валерия Лукьянова, которая прославилась схожестью с куклой Барби
    Одесситка Валерия Лукьянова, которая прославилась схожестью с куклой Барби
    Одесситка Валерия Лукьянова, которая прославилась схожестью с куклой Барби
    Одесситка Валерия Лукьянова, которая прославилась схожестью с куклой Барби
    Одесситка Валерия Лукьянова, которая прославилась схожестью с куклой Барби
    Одесситка Валерия Лукьянова, которая прославилась схожестью с куклой Барби
    Одесситка Валерия Лукьянова, которая прославилась схожестью с куклой Барби
    Одесситка Валерия Лукьянова, которая прославилась схожестью с куклой Барби
    instagram.com/valeria_lukyanova21
    Одесситка Валерия Лукьянова, которая прославилась схожестью с куклой Барби
    Одесситка Валерия Лукьянова, которая прославилась схожестью с куклой Барби
    instagram.com/valeria_lukyanova21
    Одесситка Валерия Лукьянова, которая прославилась схожестью с куклой Барби
    Одесситка Валерия Лукьянова, которая прославилась схожестью с куклой Барби
    instagram.com/valeria_lukyanova21
    Одесситка Валерия Лукьянова, которая прославилась схожестью с куклой Барби
    Одесситка Валерия Лукьянова, которая прославилась схожестью с куклой Барби
    instagram.com/valeria_lukyanova21
    Одесситка Валерия Лукьянова, которая прославилась схожестью с куклой Барби
    Одесситка Валерия Лукьянова, которая прославилась схожестью с куклой Барби
    instagram.com/valeria_lukyanova21
    Одесситка Валерия Лукьянова, которая прославилась схожестью с куклой Барби
    Одесситка Валерия Лукьянова, которая прославилась схожестью с куклой Барби
    instagram.com/valeria_lukyanova21
    Одесситка Валерия Лукьянова, которая прославилась схожестью с куклой Барби
    Одесситка Валерия Лукьянова, которая прославилась схожестью с куклой Барби
    instagram.com/valeria_lukyanova21

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    Одесситка Валерия Лукьянова, которая прославилась схожестью с куклой Барби

    Валерия Лукьянова, известная как Одесская Барби и Аматуе, получила известность благодаря внешней схожести с куклой Барби.

    На днях она разместила в соцсетях фотографии, на которых предстала в новом образе, покрасив волосы в голубой цвет.

    Для усиления схожести девушка использует увеличивающие радужку цветные контактные линзы и макияж, который обычно придумывает и накладывает самостоятельно.

    В 2007 году она стала обладательницей титула "Мисс Бриллиантовая корона Украины", а в 2012 году — интернет-сенсацией на Западе. По приглашению американского журнала мод V Magazine она приезжала в Нью-Йорк для фотосессии и интервью.

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