Одесская Барби с голубыми волосами взрывает соцсети

Валерия Лукьянова, известная как Одесская Барби и Аматуе, получила известность благодаря внешней схожести с куклой Барби.

На днях она разместила в соцсетях фотографии, на которых предстала в новом образе, покрасив волосы в голубой цвет.

Для усиления схожести девушка использует увеличивающие радужку цветные контактные линзы и макияж, который обычно придумывает и накладывает самостоятельно.

В 2007 году она стала обладательницей титула "Мисс Бриллиантовая корона Украины", а в 2012 году — интернет-сенсацией на Западе. По приглашению американского журнала мод V Magazine она приезжала в Нью-Йорк для фотосессии и интервью.