Сказочно-красивая латышка соблазняет удивительной фигурой

Юлия Лескова родилась 4 июля 1988 года в маленьком городке в Латвии. Она с детства занималась музыкой и танцами. В 16 лет Юлия украсила первую обложку латвийского модного журнала.

В 2006 году она завоевала титул "Best Model in the World" и получила свою первую роль в одном из турецких реалити-шоу.

С тех пор, Юлия успела поработать для Guess и других ведущих модных брендов, а также появиться на обложках известных глянцевых изданий.

В 2011 году Юлия Лескова снялась в знаменитой фотосессии журнала Esquire — "Me in My Place". В настоящее время девушка живет в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

