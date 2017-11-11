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11.11.201710:26
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    Фотоленты

    Сказочно-красивая латышка соблазняет удивительной фигурой

    (обновлено: )134203
    Латышская модель Юлия Лескова
    Латышская модель Юлия Лескова
    Латышская модель Юлия Лескова
    Латышская модель Юлия Лескова
    Латышская модель Юлия Лескова
    Латышская модель Юлия Лескова
    Латышская модель Юлия Лескова
    Латышская модель Юлия Лескова
    Латышская модель Юлия Лескова
    Латышская модель Юлия Лескова
    Латышская модель Юлия Лескова
    instagram.com/julialescova
    Латышская модель Юлия Лескова
    Латышская модель Юлия Лескова
    instagram.com/julialescova
    Латышская модель Юлия Лескова
    Латышская модель Юлия Лескова
    instagram.com/julialescova
    Латышская модель Юлия Лескова
    Латышская модель Юлия Лескова
    instagram.com/julialescova
    Латышская модель Юлия Лескова
    Латышская модель Юлия Лескова
    instagram.com/julialescova
    Латышская модель Юлия Лескова
    Латышская модель Юлия Лескова
    instagram.com/julialescova
    Латышская модель Юлия Лескова
    Латышская модель Юлия Лескова
    instagram.com/julialescova
    Латышская модель Юлия Лескова
    Латышская модель Юлия Лескова
    instagram.com/julialescova
    Латышская модель Юлия Лескова
    Латышская модель Юлия Лескова
    instagram.com/julialescova

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    Латышская модель Юлия Лескова

    Юлия Лескова родилась 4 июля 1988 года в маленьком городке в Латвии. Она с детства занималась музыкой и танцами. В 16 лет Юлия украсила первую обложку латвийского модного журнала.

    В 2006 году она завоевала титул "Best Model in the World" и получила свою первую роль в одном из турецких реалити-шоу.

    С тех пор, Юлия успела поработать для Guess и других ведущих модных брендов, а также появиться на обложках известных глянцевых изданий.

    В 2011 году Юлия Лескова снялась в знаменитой фотосессии журнала Esquire — "Me in My Place". В настоящее время девушка живет в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

    Смотрите также: Наоми Кэмпбелл и презентация всемирно известного календаря

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