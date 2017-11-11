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    Фотоленты

    Наоми Кэмпбелл и презентация всемирно известного календаря

    (обновлено: )67
    Представление нового календаря Pirelli 2018 года в Нью-Йорке
    Представление нового календаря Pirelli 2018 года в Нью-Йорке
    Представление нового календаря Pirelli 2018 года в Нью-Йорке
    Представление нового календаря Pirelli 2018 года в Нью-Йорке
    Представление нового календаря Pirelli 2018 года в Нью-Йорке
    Представление нового календаря Pirelli 2018 года в Нью-Йорке
    Представление нового календаря Pirelli 2018 года в Нью-Йорке
    Представление нового календаря Pirelli 2018 года в Нью-Йорке
    Представление нового календаря Pirelli 2018 года в Нью-Йорке
    Представление нового календаря Pirelli 2018 года в Нью-Йорке
    Представление нового календаря Pirelli 2018 года в Нью-Йорке
    Представление нового календаря Pirelli 2018 года в Нью-Йорке
    Представление нового календаря Pirelli 2018 года в Нью-Йорке
    Представление нового календаря Pirelli 2018 года в Нью-Йорке
    Представление нового календаря Pirelli 2018 года в Нью-Йорке
    Британская супермодель, актриса Наоми Кэмпбелл и американский продюсер, рэпер Шон "Пи Дидди" Комбс на презентации нового календаря Pirelli 2018 года.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Представление нового календаря Pirelli 2018 года в Нью-Йорке
    Американский актер, фотомодель Джимон Хонсу (второй слева), британская супермодель, актриса Наоми Кэмпбелл и американский продюсер, рэпер Шон "Пи Дидди" Комбс (справа) на презентации нового календаря Pirelli 2018 года.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Представление нового календаря Pirelli 2018 года в Нью-Йорке
    Британская супермодель, актриса Наоми Кэмпбелл и американский продюсер, рэпер Шон "Пи Дидди" Комбс на презентации нового календаря Pirelli 2018 года.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Представление нового календаря Pirelli 2018 года в Нью-Йорке
    Американский актер и фотомодель Джимон Хонсу во время презентации нового календаря Pirelli 2018 года.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Представление нового календаря Pirelli 2018 года в Нью-Йорке
    Австралийская фотомодель Даки Тот на презентации нового календаря Pirelli 2018 года.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Представление нового календаря Pirelli 2018 года в Нью-Йорке
    Гамбийская правозащитница Джаха Дукуре на презентации нового календаря Pirelli 2018 года.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Представление нового календаря Pirelli 2018 года в Нью-Йорке
    Британская модель Адвоа Абоа на презентации нового календаря Pirelli 2018 года.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Представление нового календаря Pirelli 2018 года в Нью-Йорке
    Южноафриканская модель-альбинос Тандо Хопа на презентации нового календаря Pirelli 2018 года.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Представление нового календаря Pirelli 2018 года в Нью-Йорке
    Британская фотомодель Кинг Овусу на презентации нового календаря Pirelli 2018 года.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Представление нового календаря Pirelli 2018 года в Нью-Йорке
    Американская фотомодель Слик Вудс на презентации нового календаря Pirelli 2018 года.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Представление нового календаря Pirelli 2018 года в Нью-Йорке
    Фотограф Тим Уокер, художник-декоратор календаря Шона Хит и британская модель Адвоа Абоа (справа) на презентации нового календаря Pirelli 2018 года.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Представление нового календаря Pirelli 2018 года в Нью-Йорке
    Презентация нового календаря Pirelli 2018 года.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Представление нового календаря Pirelli 2018 года в Нью-Йорке
    Презентация нового календаря Pirelli 2018 года.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Представление нового календаря Pirelli 2018 года в Нью-Йорке
    Презентация нового календаря Pirelli 2018 года в Нью-Йорке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Британская супермодель, актриса Наоми Кэмпбелл и американский продюсер, рэпер Шон "Пи Дидди" Комбс на презентации нового календаря Pirelli 2018 года.

    В Нью-Йорке прошла официальная презентация календаря Pirelli-2018.

    Знаменитая британская топ-модель Наоми Кэмпбелл снялась во всемирно известном календаре в четвертый раз. Впервые – в 16-летнем возрасте и обнаженной, согласно изначальной концепции издания.

    Календарь юных обнаженных крестьянок
    jungbauernkalender.de
    Все - в село! Календарь юных обнаженных крестьянок

    "Но я была не полностью обнаженной, не разрешила мама. Сейчас концепция календаря несколько поменялась. Не надо полностью раздеваться, чтобы показать свою сексуальность, она – внутри, и в элегантности, и в деталях", — сказала Кэмпбелл.

    В 45-м календаре Pirelli-2018 известный британский фотограф Тим Уокер снял только темнокожих актрис и моделей, в числе которых также голливудская звезда Вупи Голдберг, первый номинированный на "Оскар" уроженец Африки Джимон Хонсу, известный американский рэпер Lil Yachty, гамбийская правозащитница Джаха Дукуре, австралийская модель Даки Тот. Впервые за более чем полувековую историю календаря был выбран единый сюжет — по мотивам сказки Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес".

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    "Календарь, в котором престижно сняться для любой модели, отражает актуальную повестку дня в мире. Сегодня он показывает, что к национальному вопросу относятся серьезно в нашем бизнесе, именно сейчас такой календарь мог появиться. Он может воодушевить многих людей и дать им надежду, что каждый может стать Алисой", — сказала Кэмпбелл.

    Календарь Pirelli впервые был выпущен в 1964 году, его фотографом стал Роберт Фримен, официальный фотограф группы The Beatles. В разные годы для календаря снимались Софи Лорен, Наталья Водянова, Пенелопа Крус, Кейт Мосс, Николь Кидман и другие актрисы и модели первой величины. Календарь выходит ограниченным тиражом не для продажи, распространяется среди "сильных мира сего".

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