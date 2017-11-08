Главные события 8 ноября в фотографиях

В среду на бульваре Леси Украинки в Киеве неизвестные за считанные минуты разрушили здание мебельного магазина. К зданию подъехали около 20 человек спортивной внешности и с помощью экскаватора начали разрушать стены магазина. Они утверждают, что салон построен без разрешения.

Также 8 ноября под Радой продолжилась бессрочная акция протеста, которую проводят сторонники Михаила Саакашвили. Более трех недель они требуют принятия закона об импичменте президента Украины, создания Антикоррупционного суда и изменения избирательной системы.

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Президент США Дональд Трамп совершает тур по Востоку. 8 ноября с первой леди Меланьей Трамп он прибыл в Китай, где посетил научную лабораторию в Забытом городе Пекина.

Многочисленные акции в знак протеста против задержания испанскими властями ряда каталонских политиков проходят в различных городах Каталонии. В среду тысячи человек собрались на площади Сан Жауме в центре Барселоны. Они скандировали "Пучдемон – наш председатель правительства", "Свобода!" и "Независимость!".

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