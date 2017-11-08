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    Фотоленты

    Главные события 8 ноября в фотографиях

    (обновлено: )68
    Погром в мебельном магазине
    Ситуация под ВР
    Массовые митинги в Каталонии
    Пудель на выставке World Dog Show, которая проходит в Лейпциге (Германия)
    Беженцы-мусульмане на самодельном плоту плывут из Мьянмы в Бангладеш
    Протестующие в Сеуле держат огромный бюст Дональда Трампа. Выступая в Южной Корее он предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыну путь к гораздо лучшему будущему.
    Рабочие держат национальный флаг Ирландии в будущем тоннеле метро в районе Кеннингтон и Баттерси в Лондоне
    Модель демонстрирует розовый бриллиант весом в 37,3 карат. Наибольший розовый бриллиант The Raj Pink планируют продать на аукционе в Женеве минимум за 30 миллионов долларов
    Президент США Дональд Трамп посетил научную лабораторию в Забытом городе Пекина
    Вьетнамские полицейские убирают обломки после тайфуна Дамри, который нанес удар по древнему городу Хой Ан (входит в список исторического наследия ЮНЕСКО)
    Пожилые женщины с портретом маршала Жукова у памятника Вечный огонь в киевском Парке Славы
    Погром в мебельном магазине
    Погром в мебельном магазине
    glavcom.ua
    Ситуация под ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Массовые митинги в Каталонии
    PAU BARRENA / AFP
    Пудель на выставке World Dog Show, которая проходит в Лейпциге (Германия)
    Пудель на выставке World Dog Show, которая проходит в Лейпциге (Германия)
    AFP 2014
    Беженцы-мусульмане на самодельном плоту плывут из Мьянмы в Бангладеш
    Беженцы-мусульмане на самодельном плоту плывут из Мьянмы в Бангладеш
    AFP 2014
    Протестующие в Сеуле держат огромный бюст Дональда Трампа. Выступая в Южной Корее он предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыну путь к гораздо лучшему будущему.
    Протестующие в Сеуле держат огромный бюст Дональда Трампа. Выступая в Южной Корее он предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыну "путь к гораздо лучшему будущему".
    AFP 2014 Ed JONES
    Рабочие держат национальный флаг Ирландии в будущем тоннеле метро в районе Кеннингтон и Баттерси в Лондоне
    Рабочие держат национальный флаг Ирландии в будущем тоннеле метро в районе Кеннингтон и Баттерси в Лондоне
    REUTERS Toby Melville
    Модель демонстрирует розовый бриллиант весом в 37,3 карат. Наибольший розовый бриллиант The Raj Pink планируют продать на аукционе в Женеве минимум за 30 миллионов долларов
    Модель демонстрирует розовый бриллиант весом в 37,3 карат. Наибольший розовый бриллиант "The Raj Pink" планируют продать на аукционе в Женеве минимум за 30 миллионов долларов
    REUTERS Denis Balibouse
    Президент США Дональд Трамп посетил научную лабораторию в Забытом городе Пекина
    Президент США Дональд Трамп посетил научную лабораторию в Забытом городе Пекина
    REUTERS Andy Wong/Pool
    Вьетнамские полицейские убирают обломки после тайфуна Дамри, который нанес удар по древнему городу Хой Ан (входит в список исторического наследия ЮНЕСКО)
    Вьетнамские полицейские убирают обломки после тайфуна Дамри, который нанес удар по древнему городу Хой Ан (входит в список исторического наследия ЮНЕСКО)
    REUTERS Jorge Silva
    Пожилые женщины с портретом маршала Жукова у памятника Вечный огонь в киевском Парке Славы
    Пожилые женщины с портретом маршала Жукова у памятника "Вечный огонь" в киевском Парке Славы
    Фото Twitter Богдана Кутепова

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    Погром в мебельном магазине

    В среду на бульваре Леси Украинки в Киеве неизвестные за считанные минуты разрушили здание мебельного магазина. К зданию подъехали около 20 человек спортивной внешности и с помощью экскаватора начали разрушать стены магазина. Они утверждают, что салон построен без разрешения.

    Также 8 ноября под Радой продолжилась бессрочная акция протеста, которую проводят сторонники Михаила Саакашвили. Более трех недель они требуют принятия закона об импичменте президента Украины, создания Антикоррупционного суда и изменения избирательной системы.

    Смотрите также: Пожар в киевском ресторане

    Президент США Дональд Трамп совершает тур по Востоку. 8 ноября с первой леди Меланьей Трамп он прибыл в Китай, где посетил научную лабораторию в Забытом городе Пекина.

    Многочисленные акции в знак протеста против задержания испанскими властями ряда каталонских политиков проходят в различных городах Каталонии. В среду тысячи человек собрались на площади Сан Жауме в центре Барселоны. Они скандировали "Пучдемон – наш председатель правительства", "Свобода!" и "Независимость!".

    Смотрите также: В Японии разбился вертолет, четверо погибших. Кадры с места крушения

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