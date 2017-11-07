Главные события 7 ноября в фотографиях

В Москве в день 100-летия Октябрьской революции на Красной площади состоялся Торжественный марш, посвященный 76-й годовщине легендарного парада 1941 года.

Парад начался в десять утра с выноса флагов России и Москвы военнослужащими Преображенского полка под мотив "Священной войны", исполненный оркестром.

Далее последовала историческая реконструкция, в которой участвовало около 300 человек, представивших публике облик защитников Отечества различных эпох.

Затем известные российские эстрадные певцы исполнили "Марш защитников Москвы" и гимн Москвы, а курсанты пронесли по главной площади страны штандарты фронтов Великой Отечественной войны.

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Столичная полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 297 ("Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего") Уголовного кодекса Украины по факту инцидента у Вечного огня в парке Славы, сообщает пресс-служба полиции Киева. В настоящее время правоохранители проверяют наличие записей камер видеонаблюдения в районе инцидента.

Кроме того, с места происшествия были изъяты три пары строительных перчаток и ведра.

Утром стало известно, что в Киеве в парке Славы вандалы залили цементом Вечный огонь. На месте работали следователи, газовая служба и кинологи. Об осквернении памятника в полицию сообщил прохожий, увидевший, что Вечный огонь залит цементом.