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    Фотоленты

    Главные события 7 ноября в фотографиях

    (обновлено: )97
    Марш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года
    Марш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года
    В Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь
    Камень под Верховной Радой
    В Киеве маршрутка протаранила авто
    В ожидании праздника: 7 ноября под Радой
    В ожидании праздника: 7 ноября под Радой
    Раненый нардеп Игорь Мосийчук выступил в Раде
    Национальная неделя моды в Китае.
    Участница конкурса Мисс Мира в Сальвадоре размахивает китайским национальным флагом на параде в честь открытия конкурса.
    В Южной Корее проходит митинг в поддержку политики США и Дональда Трампа.
    Сотрудники и члены профсоюза румынского автопроизводителя Dacia (группа Renault) принимают участие в акции протеста против проекта налоговой реформы, который может привести к сокращению заработной платы.
    В Индонезии женщину публично наказывают за прелюбодеяния.
    Марш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года
    Военнослужащие перед началом марша, посвященного 76-й годовщине военного парада 1941 года.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года
    Военнослужащие перед началом марша, посвященного 76-й годовщине военного парада 1941 года.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    В Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь
    В Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь
    "Эспрессо ТВ"
    Камень под Верховной Радой
    Митингующие возле здания Верховной Рады Украины установили на площади Конституции памятник погибшим в ходе беспорядков в Киеве в феврале 2014 года.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве маршрутка протаранила авто
    В Киеве маршрутка протаранила авто.
    Стражи.Эспрессо
    В ожидании праздника: 7 ноября под Радой
    В ожидании праздника: 7 ноября под Радой.
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    В ожидании праздника: 7 ноября под Радой
    В ожидании праздника: 7 ноября под Радой.
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Раненый нардеп Игорь Мосийчук выступил в Раде
    Раненый нардеп Игорь Мосийчук выступил в Раде.
    Богдан Бортаков, facebook
    Национальная неделя моды в Китае.
    Национальная неделя моды в Китае.
    WANG Zhao / AFP
    Участница конкурса Мисс Мира в Сальвадоре размахивает китайским национальным флагом на параде в честь открытия конкурса.
    Участница конкурса "Мисс Мира" в Сальвадоре размахивает китайским национальным флагом на параде в честь открытия конкурса.
    STR / AFP
    В Южной Корее проходит митинг в поддержку политики США и Дональда Трампа.
    В Южной Корее проходит митинг в поддержку политики США и Дональда Трампа.
    Ed JONES / AFP
    Сотрудники и члены профсоюза румынского автопроизводителя Dacia (группа Renault) принимают участие в акции протеста против проекта налоговой реформы, который может привести к сокращению заработной платы.
    Сотрудники и члены профсоюза румынского автопроизводителя Dacia (группа Renault) принимают участие в акции протеста против проекта налоговой реформы, который может привести к сокращению заработной платы. Эта реформа, в частности, предусматривает перевод взносов работодателей в социальное страхование на работников вместе с уменьшением подоходного налога.
    Daniel MIHAILESCU / AFP
    В Индонезии женщину публично наказывают за прелюбодеяния.
    В Индонезии женщину публично наказывают за прелюбодеяния.
    Chaideer MAHYUDDIN / AFP

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    Военнослужащие перед началом марша, посвященного 76-й годовщине военного парада 1941 года.

    В Москве  в день 100-летия Октябрьской революции на Красной площади состоялся Торжественный марш, посвященный 76-й годовщине легендарного парада 1941 года.

    Андрей Никончук
    Украинский институт анализа и менеджмента политики
    Срыв отопительного сезона: кого "казнят", а кого помилуют

    Парад начался в десять утра с выноса флагов России и Москвы военнослужащими Преображенского полка под мотив "Священной войны", исполненный оркестром.

    Далее последовала историческая реконструкция, в которой участвовало около 300 человек, представивших публике облик защитников Отечества различных эпох.

    Затем известные российские эстрадные певцы исполнили "Марш защитников Москвы" и гимн Москвы, а курсанты пронесли по главной площади страны штандарты фронтов Великой Отечественной войны.

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    Столичная полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 297 ("Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего") Уголовного кодекса Украины по факту инцидента у Вечного огня в парке Славы, сообщает пресс-служба полиции Киева. В настоящее время правоохранители проверяют наличие записей камер видеонаблюдения в районе инцидента.

    Кроме того, с места происшествия были изъяты три пары строительных перчаток и ведра.

    Утром стало известно, что в Киеве в парке Славы вандалы залили цементом Вечный огонь. На месте работали следователи, газовая служба и кинологи. Об осквернении памятника в полицию сообщил прохожий, увидевший, что Вечный огонь залит цементом.

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