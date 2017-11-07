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    Фотоленты

    Как в 41-м. На Красной площади прошла реконструкция легендарного парада

    (обновлено: )37340
    Марш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года
    Марш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года
    Марш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года
    Марш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года
    Марш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года
    Марш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года
    Марш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года
    Марш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года
    Марш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года
    Марш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года
    Марш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года
    Марш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года
    Марш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года
    Марш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года
    Марш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года
    Марш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года
    Марш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года
    Марш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года
    Марш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года
    Марш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года
    Марш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года
    Военнослужащие перед началом марша, посвященного 76-й годовщине военного парада 1941 года.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года
    Военнослужащие перед началом марша, посвященного 76-й годовщине военного парада 1941 года.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года
    Военнослужащие перед началом марша, посвященного 76-й годовщине военного парада 1941 года.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года
    Военнослужащие перед началом марша, посвященного 76-й годовщине военного парада 1941 года.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года
    Военнослужащие перед началом марша, посвященного 76-й годовщине военного парада 1941 года.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года
    Военнослужащие во время марша, посвященного 76-й годовщине военного парада 1941 года.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года
    Военнослужащие во время марша, посвященного 76-й годовщине военного парада 1941 года.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года
    Военнослужащие во время марша, посвященного 76-й годовщине военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года
    Участник марша, посвященного 76-й годовщине военного парада 1941 года.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года
    Знамена во время марша, посвященного 76-й годовщине военного парада 1941 года.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года
    Военнослужащие во время марша, посвященного 76-й годовщине военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года
    Военнослужащие во время марша, посвященного 76-й годовщине военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года
    Военнослужащие во время марша, посвященного 76-й годовщине военного парада 1941 года.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года
    Военнослужащие во время марша, посвященного 76-й годовщине военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года
    Военнослужащие во время марша, посвященного 76-й годовщине военного парада 1941 года.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года
    Военнослужащие во время марша, посвященного 76-й годовщине военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года
    Военнослужащие во время марша, посвященного 76-й годовщине военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года
    Военнослужащие во время марша, посвященного 76-й годовщине военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года
    Участники марша, посвященного 76-й годовщине военного парада 1941 года.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года
    Танк времен Великой Отечественной войны на Красной Площади, где прошел марш, посвященный 76-й годовщине военного парада 1941 года.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Военнослужащие перед началом марша, посвященного 76-й годовщине военного парада 1941 года.

    Торжественный марш, посвященный 76-й годовщине легендарного парада 1941 года, прошел во вторник на Красной площади Москвы в день 100-летия Октябрьской революции.

    В Киеве прошел конопляный марш свободы
    5 канал в youtube
    В Киеве прошел "конопляный марш свободы"

    Ноябрьский парад 1941 года в ознаменование 24-й годовщины революции длился менее получаса, но сыграл важную роль в укреплении морального духа, когда нацистские войска стояли в 30 километрах от Москвы.

    Парад начался в десять утра с выноса флагов России и Москвы военнослужащими Преображенского полка под мотив "Священной войны", исполненный оркестром. Далее последовала историческая реконструкция, в которой участвовало около 300 человек, представивших публике облик защитников Отечества различных эпох.

    Затем известные российские эстрадные певцы исполнили "Марш защитников Москвы" и гимн Москвы, а курсанты пронесли по главной площади страны штандарты фронтов Великой Отечественной войны.

    После этого торжественным маршем прошла кавалерийская группа Президентского полка ФСО, исторические роты Минобороны, суворовцы и кадеты, сводный оркестр Московского территориального гарнизона и представители военно-исторических клубов – всего около 5 тысяч человек. Были задействованы десятки единиц боевой техники, в том числе знаменитый танк Т-34.

    Смотрите также: Марш за права животных в Киеве. Джамала, коты и собаки

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