Как в 41-м. На Красной площади прошла реконструкция легендарного парада

Торжественный марш, посвященный 76-й годовщине легендарного парада 1941 года, прошел во вторник на Красной площади Москвы в день 100-летия Октябрьской революции.
Ноябрьский парад 1941 года в ознаменование 24-й годовщины революции длился менее получаса, но сыграл важную роль в укреплении морального духа, когда нацистские войска стояли в 30 километрах от Москвы.
Парад начался в десять утра с выноса флагов России и Москвы военнослужащими Преображенского полка под мотив "Священной войны", исполненный оркестром. Далее последовала историческая реконструкция, в которой участвовало около 300 человек, представивших публике облик защитников Отечества различных эпох.
Затем известные российские эстрадные певцы исполнили "Марш защитников Москвы" и гимн Москвы, а курсанты пронесли по главной площади страны штандарты фронтов Великой Отечественной войны.
После этого торжественным маршем прошла кавалерийская группа Президентского полка ФСО, исторические роты Минобороны, суворовцы и кадеты, сводный оркестр Московского территориального гарнизона и представители военно-исторических клубов – всего около 5 тысяч человек. Были задействованы десятки единиц боевой техники, в том числе знаменитый танк Т-34.
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