Главные события 6 ноября в фотографиях

Под зданием Высшего специализированного суда Киева, где проходило заседание по делу бердянского пограничника Сергея Колмогорова, которого суд низшей инстанции приговорил к 13 годам тюрьмы за умышленное убийство и превышение служебных полномочий, избили советника главы МВД Зоряна Шкиряка.

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В результате взрыва в квартире дома в Киеве погибла женщина. Eще одну пострадавшую с телесными повреждениями доставили в больницу.

В столице в честь 74-ой годовщины освобождения города от фашистских захватчиков возложили цветы к памятнику Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата в Киеве. В церемонии приняли участие представители властей города, участники АТО в Донбассе и ветераны ВОВ.

