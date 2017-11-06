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    Фотоленты

    Главные события 6 ноября в фотографиях

    (обновлено: )89
    Извержение вулкана на Суматре
    Возложение цветов на Аллее Славы
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    В Киеве толпа избила советника главы МВД Зоряна Шкиряка
    Анджелина Джоли на голливудском фестивале
    На месте массового расстрела в Техасе
    Бенни Вонг наблюдает за своей собакой во время игры в фрисби на тематическом мероприятии
    Немецкая полиция на месте происшествия во время захвата заложника
    Антиамериканский митинг перед посольством США в Сеуле
    Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания в Токио
    Разрушенный тайфуном мост во Вьетнаме
    Извержение вулкана на Суматре
    Извержение вулкана на Суматре
    IVAN DAMANIK / AFP
    Возложение цветов на Аллее Славы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    Facebook Оксаны Блищик
    В Киеве толпа избила советника главы МВД Зоряна Шкиряка
    obozrevatel.com
    Анджелина Джоли на голливудском фестивале
    Анджелина Джоли на голливудском фестивале
    REUTERS Danny Moloshok
    На месте массового расстрела в Техасе
    На месте массового расстрела в Техасе
    REUTERS Mohammad Khursheed
    Бенни Вонг наблюдает за своей собакой во время игры в фрисби на тематическом мероприятии
    Бенни Вонг наблюдает за своей собакой во время игры в фрисби на тематическом мероприятии
    Mark RALSTON / AFP
    Немецкая полиция на месте происшествия во время захвата заложника
    Немецкая полиция на месте происшествия во время захвата заложника
    REUTERS Lukas Barth
    Антиамериканский митинг перед посольством США в Сеуле
    Антиамериканский митинг перед посольством США в Сеуле
    JUNG Yeon-Je / AFP
    Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания в Токио
    Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания в Токио
    Kazuhiro NOGI / POOL / AFP
    Разрушенный тайфуном мост во Вьетнаме
    Разрушенный тайфуном мост во Вьетнаме
    VIETNAM NEWS AGENCY / AFP

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    Извержение вулкана на Суматре

    Под зданием Высшего специализированного суда Киева, где проходило заседание по делу бердянского пограничника Сергея Колмогорова, которого суд низшей инстанции приговорил к 13 годам тюрьмы за умышленное убийство и превышение служебных полномочий, избили советника главы МВД Зоряна Шкиряка.

    Смотрите также: Появились фото с места убийства депутата от БПП в Донбассе

    В результате взрыва в квартире дома в Киеве погибла женщина. Eще одну пострадавшую с телесными повреждениями доставили в больницу.

    В столице в честь 74-ой годовщины освобождения города от фашистских захватчиков возложили цветы к памятнику Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата в Киеве. В церемонии приняли участие представители властей города, участники АТО в Донбассе и ветераны ВОВ.

     

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