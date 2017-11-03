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    Фотоленты

    Главные события 3 ноября в фотографиях

    (обновлено: )17
    Убийство депутата Сергея Самарского
    Мариинское гетто
    Президент Петр Порошенко на полигоне в Киевской области
    Президент Петр Порошенко на полигоне в Киевской области
    Аукцион автомобилей экс-министра Александра Клименко
    Тройня родилась в роддоме Запорожья
    Пресс-конференция президента США Дональда Трампа с супругой во время поездки в Азию
    Протест в Испании в поддержку отстраненных органов самоупраления Каталонии
    Папа Римский Франциск благословляет алтарь во время мессы для кардиналов и епископов, которые скончались в прошлом году, в соборе Святого Петра в Ватикане
    Приготовление традиционного казацкого кулеша во время фестиваля HoReCaShow Lviv - 2017
    Суд по делу Муравицкого
    Убийство депутата Сергея Самарского
    Убийство депутата горсовета Северодонецка Сергея Самарского.
    facebook.com/Татьяна Погукай
    Мариинское гетто
    Остатки "майдана" Саакашвили в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Президент Петр Порошенко на полигоне в Киевской области
    Президент Петр Порошенко на полигоне в Киевской области.
    УНИАН
    Президент Петр Порошенко на полигоне в Киевской области
    Президент Петр Порошенко на полигоне в Киевской области.
    УНИАН
    Аукцион автомобилей экс-министра Александра Клименко
    Аукцион автомобилей экс-министра Александра Клименко.
    УНИАН
    Тройня родилась в роддоме Запорожья
    Тройня родилась в роддоме Запорожья.
    УНИАН
    Пресс-конференция президента США Дональда Трампа с супругой во время поездки в Азию
    Пресс-конференция президента США Дональда Трампа с супругой во время поездки в Азию.
    REUTERS Carlos Barria
    Протест в Испании в поддержку отстраненных органов самоупраления Каталонии
    Протест в Испании в поддержку отстраненных органов самоупраления Каталонии.
    REUTERS Albert Gea
    Папа Римский Франциск благословляет алтарь во время мессы для кардиналов и епископов, которые скончались в прошлом году, в соборе Святого Петра в Ватикане
    Папа Римский Франциск благословляет алтарь во время мессы для кардиналов и епископов, которые скончались в прошлом году, в соборе Святого Петра в Ватикане.
    REUTERS Stefano Rellandini
    Приготовление традиционного казацкого кулеша во время фестиваля HoReCaShow Lviv - 2017
    Приготовление традиционного казацкого кулеша во время фестиваля "HoReCaShow Lviv - 2017".
    УНИАН
    Суд по делу Муравицкого
    Суд по делу журналиста Василия Муравицкого.
    РИА Новости Украина Сергей Форест

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    Убийство депутата горсовета Северодонецка Сергея Самарского.

    Уголовное производство открыто по статье "умышленное убийство" в связи с гибелью главы фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность" в Северодонецком городском совете Сергея Самарского. В пятницу глава подконтрольной Киеву Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз сообщил, что Самарский, который также является советником мэра города, был убит накануне вечером. Рассматривается несколько версий, в том числе в качестве главной — убийство на почве политической деятельности. Также рассматривается версия разбойного нападения и убийство, связанное с бизнес-интересами.

    Смотрите также: Появились фото с места убийства депутата от БПП в Донбассе

    Возле здания Верховной Рады остаются несколько десятков человек с палатками. В основном они одеты в камуфляжную форму. Большинство из протестующих стоят и откровенно скучают. Изредка они предпринимают попытки остановить прохожих и рассказать им о жизни в палаточном городке. Однако прохожие в основном отказываются от предложения. Возле Верховной Рады дежурят несколько десятков полицейских. Обстановка в центре Киева спокойная.

    Смотрите также: Жизнь под Радой: палатки, кучи мусора и скука

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