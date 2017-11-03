Главные события 3 ноября в фотографиях

Уголовное производство открыто по статье "умышленное убийство" в связи с гибелью главы фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность" в Северодонецком городском совете Сергея Самарского. В пятницу глава подконтрольной Киеву Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз сообщил, что Самарский, который также является советником мэра города, был убит накануне вечером. Рассматривается несколько версий, в том числе в качестве главной — убийство на почве политической деятельности. Также рассматривается версия разбойного нападения и убийство, связанное с бизнес-интересами.

Смотрите также: Появились фото с места убийства депутата от БПП в Донбассе

Возле здания Верховной Рады остаются несколько десятков человек с палатками. В основном они одеты в камуфляжную форму. Большинство из протестующих стоят и откровенно скучают. Изредка они предпринимают попытки остановить прохожих и рассказать им о жизни в палаточном городке. Однако прохожие в основном отказываются от предложения. Возле Верховной Рады дежурят несколько десятков полицейских. Обстановка в центре Киева спокойная.

Смотрите также: Жизнь под Радой: палатки, кучи мусора и скука