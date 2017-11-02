"Горячая" поклонница Месси поделилась новыми откровенными фото

Победительница в конкурсе на лучшие ягодицы бразильская модель Сьюзи Кортес, за страницей которой в Instagram следят более 1 миллиона подписчиков, активно выкладывает новые фотографии, мгновенно набирающие тысячи комментариев.

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Именно Кортес ранее поздравила аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси с юбилейным 500-м голом. В честь этого достижения девушка разместила фото в пикантной позе, а на ее ягодицах красовалось количество голов аргентинца.

По информации испанских СМИ, Месси внес красотку в "черный" список в этой соцсети, о чем попросила его жена Антонела Рокуццо.