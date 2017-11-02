Пожар в Одессе. Корпус санатория "Красные зори" полностью сгорел

В Одессе поздно вечером в среду, 1 ноября, произошел пожар в заброшенном двухэтажном корпусе санатория "Красные зори".

Возгорание произошло в закрытом нежилом корпусе, однако огонь близко подступил к частному сектору, в связи с чем жителей близлежащих территорий эвакуировали.

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По словам местных жителей, в санатории с марта этого года никто не жил — корпуса стояли закрытыми с заколоченными окнами. Также местные говорят, что незадолго до пожара в корпусе поселились двое бездомных — мужчина и женщина. Возможно, они погибли, однако пожарные эту информацию пока не подтверждают.

Официальной информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.

Напомним, в ночь на субботу, 16 сентября, произошел пожар в детском лагере "Виктория". В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка в сгоревшем корпусе. По официальным данным, трое детей погибли. Открыто уголовное производство о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности. Суд арестовал на два месяца директора детского лагеря, а также воспитательницу, которая была ответственна за пожарную безопасность.