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    Фотоленты

    Пожар в Одессе. Корпус санатория "Красные зори" полностью сгорел

    (обновлено: )20310
    Крупный пожар в санатории Красные зори в Одессе
    Крупный пожар в санатории Красные зори в Одессе
    Крупный пожар в санатории Красные зори в Одессе
    Крупный пожар в санатории Красные зори в Одессе
    Крупный пожар в санатории Красные зори в Одессе
    Пожар в одесском санатории Красные зори
    Пожар в одесском санатории Красные зори
    Крупный пожар в санатории Красные зори в Одессе
    Крупный пожар в санатории "Красные зори" в Одессе
    Думская.net
    Крупный пожар в санатории Красные зори в Одессе
    Крупный пожар в санатории "Красные зори" в Одессе
    Думская.net
    Крупный пожар в санатории Красные зори в Одессе
    Официальной информации о жертвах или пострадавших пока не поступало
    Думская.net
    Крупный пожар в санатории Красные зори в Одессе
    В результате пожара двухэтажное здание сгорело полностью
    Думская.net
    Крупный пожар в санатории Красные зори в Одессе
    Крупный пожар в санатории "Красные зори" в Одессе
    Думская.net
    Пожар в одесском санатории Красные зори
    Пожар в одесском санатории "Красные зори"
    Думская.net
    Пожар в одесском санатории Красные зори
    Пожар в одесском санатории "Красные зори"
    Думская.net

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    Крупный пожар в санатории "Красные зори" в Одессе

    В Одессе поздно вечером в среду, 1 ноября, произошел пожар в заброшенном двухэтажном корпусе санатория "Красные зори". 

    Пожар в одесском лагере Виктория
    timer-odessa.net
    Одесса: месяц после пожара в "Виктории". Что мы знаем

    Возгорание произошло в закрытом нежилом корпусе, однако огонь близко подступил к частному сектору, в связи с чем жителей близлежащих территорий эвакуировали.

    Смотрите также: Спасатели опубликовали видео с пожара в одесском лагере, где погибли дети

    По словам местных жителей, в санатории с марта этого года никто не жил — корпуса стояли закрытыми с заколоченными окнами. Также местные говорят, что незадолго до пожара в корпусе поселились двое бездомных — мужчина и женщина. Возможно, они погибли, однако пожарные эту информацию пока не подтверждают.

    Официальной информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.

    Напомним, в ночь на субботу, 16 сентября, произошел пожар в детском лагере "Виктория". В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка в сгоревшем корпусе. По официальным данным, трое детей погибли. Открыто уголовное производство о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности. Суд арестовал на два месяца директора детского лагеря, а также воспитательницу, которая была ответственна за пожарную безопасность.  

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