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    Фотоленты

    Главные события 1 ноября в фотографиях

    (обновлено: )74
    Премьер-министр Канады Трюдо обменивается рукопожатиями со своим украинским коллегой Гройсманом в Оттаве
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Спасение детей из горящего реабилитационного центра в Хмельницком
    Повреждение газопровода под Алуштой
    Ситуация под Верховной Радой 1 ноября 2017
    Погибшая Амина Окуева
    Митинг учителей под Кабинетом Министров
    Король Саудовской Аравии Салман бен Абдулазиз Аль Сауд стоит рядом с президентом Украины Петром Порошенко во время церемонии приема в Эр-Рияде
    Полиция на месте теракта в Нью-Йорке
    Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата, Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет во время торжественной церемонии освящения и установки приобретенных крестов отстроенной Николаевской церкви из села Городище Черниговской области.
    Участники театрализованного военно-исторического действа Провозглашение ЗУНР по случаю празднования 99-й годовщины образования Западно-Украинской Народной Республики у здания Львовской ОГА, 1 ноября 2017 г.
    Премьер-министр Канады Трюдо обменивается рукопожатиями со своим украинским коллегой Гройсманом в Оттаве
    Премьер-министр Канады Трюдо обменивается рукопожатиями со своим украинским коллегой Гройсманом в Оттаве
    REUTERS Chris Wattie
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Don EMMERT / AFP
    Спасение детей из горящего реабилитационного центра в Хмельницком
    Спасение детей из горящего реабилитационного центра в Хмельницком
    ГСЧС
    Повреждение газопровода под Алуштой
    Аварийная служба на месте повреждения газопровода возле села Виноградное под Алуштой.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация под Верховной Радой 1 ноября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Погибшая Амина Окуева
    Погибшая Амина Окуева
    Фото со страницы Адама Осмаева в Facebook
    Митинг учителей под Кабинетом Министров
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Король Саудовской Аравии Салман бен Абдулазиз Аль Сауд стоит рядом с президентом Украины Петром Порошенко во время церемонии приема в Эр-Рияде
    Король Саудовской Аравии Салман бен Абдулазиз Аль Сауд стоит рядом с президентом Украины Петром Порошенко во время церемонии приема в Эр-Рияде
    Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS
    Полиция на месте теракта в Нью-Йорке
    Полиция на месте теракта в Нью-Йорке
    REUTERS Andrew Kelly
    Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата, Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет во время торжественной церемонии освящения и установки приобретенных крестов отстроенной Николаевской церкви из села Городище Черниговской области.
    Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата, Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет во время торжественной церемонии освящения и установки приобретенных крестов отстроенной Николаевской церкви из села Городище Черниговской области.
    УНИАН
    Участники театрализованного военно-исторического действа Провозглашение ЗУНР по случаю празднования 99-й годовщины образования Западно-Украинской Народной Республики у здания Львовской ОГА, 1 ноября 2017 г.
    Участники театрализованного военно-исторического действа "Провозглашение ЗУНР" по случаю празднования 99-й годовщины образования Западно-Украинской Народной Республики у здания Львовской ОГА, 1 ноября 2017 г.
    УНИАН

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    Премьер-министр Канады Трюдо обменивается рукопожатиями со своим украинским коллегой Гройсманом в Оттаве

    Одним из вопросов, которые обсудили Владимир Гройсман и Джастин Трюдо введение безвизового режима для граждан Украины. Стороны обсудили также ситуацию на востоке Украины и возможности развертывания в Донбассе миротворческой операции под эгидой ООН.

    Смотрите также: С угрозами и колокольчиками. Митинг учителей под Кабмином

    Муж убитой под Киевом Амины Окуевой Адам Осмаев на своей странице в Facebook опубликовал посмертное фото жены. По данным МВД Украины, в понедельник вечером Осмаев был ранен, а его жена Окуева погибла в результате обстрела их автомобиля под Киевом. В Украине заявляли, что в убийстве Окуевой "просматривается "чеченский след".

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