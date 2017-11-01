Главные события 1 ноября в фотографиях

Одним из вопросов, которые обсудили Владимир Гройсман и Джастин Трюдо введение безвизового режима для граждан Украины. Стороны обсудили также ситуацию на востоке Украины и возможности развертывания в Донбассе миротворческой операции под эгидой ООН.

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Муж убитой под Киевом Амины Окуевой Адам Осмаев на своей странице в Facebook опубликовал посмертное фото жены. По данным МВД Украины, в понедельник вечером Осмаев был ранен, а его жена Окуева погибла в результате обстрела их автомобиля под Киевом. В Украине заявляли, что в убийстве Окуевой "просматривается "чеченский след".