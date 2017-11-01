Во Львове воссоздали провозглашение ЗУНР

Во Львове сегодня состоялось военно-историческое действо "Провозглашение ЗУНР". Реконструкторы в униформе Сечевых Стрельцов построили баррикады и воссоздали Ноябрьский чин. Событие почти столетней давности когда Галичина провозгласила независимость от Австро-Венгрии.

Как и 99 лет назад, утром 1 ноября появился блок-пост Сечевых Стрельцов перед главным зданием Галичины — когда-то наместничества австрийской власти, а ныне облгосадминистрации. Зачитывают обращение Украинского Национального Совета.

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"Просто на улице зачитывалось это воззвание к людям, для того, чтобы все узнали о том, что именно произошло", — пояснил член общества "Память" Макар Гаталяк.

Сечевые Стрельцы взяли Львов под контроль всего за одну ночь. Осень 1918 года — крушение Австро-Венгерской империи. Во Львов 1 ноября должна приехать Польская ликвидационная комиссия и взять власть в Галичине. Украинцы решили действовать на опережение и ночью Сечевые Стрельцы захватили все главные объекты города.