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    Фотоленты

    С угрозами и колокольчиками. Митинг учителей под Кабмином

    (обновлено: )21710
    Митинг учителей под Кабинетом Министров
    Митинг учителей под Кабинетом Министров
    Митинг учителей под Кабинетом Министров
    Митинг учителей под Кабинетом Министров
    Митинг учителей под Кабинетом Министров
    Митинг учителей под Кабинетом Министров
    Митинг учителей под Кабинетом Министров
    Митинг учителей под Кабинетом Министров
    Митинг учителей под Кабинетом Министров
    Митинг учителей под Кабинетом Министров
    Митинг учителей под Кабинетом Министров
    Митинг учителей под Кабинетом Министров
    Митинг учителей под Кабинетом Министров
    Митинг учителей под Кабинетом Министров
    Митинг учителей под Кабинетом Министров
    Митинг учителей под Кабинетом Министров
    Митинг учителей под Кабинетом Министров
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг учителей под Кабинетом Министров
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг учителей под Кабинетом Министров
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг учителей под Кабинетом Министров
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг учителей под Кабинетом Министров
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг учителей под Кабинетом Министров
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг учителей под Кабинетом Министров
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг учителей под Кабинетом Министров
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг учителей под Кабинетом Министров
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг учителей под Кабинетом Министров
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг учителей под Кабинетом Министров
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг учителей под Кабинетом Министров
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг учителей под Кабинетом Министров
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг учителей под Кабинетом Министров
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг учителей под Кабинетом Министров
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг учителей под Кабинетом Министров
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Учителя киевских школ в среду провели акцию протеста у здания Кабмина Украины с требованием не допустить урезания объемов финансирования в 2018 году оплаты труда педагогов, передает корреспондент РИА Новости.

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    Организатором акции выступает Киевская городская организация Профсоюза работников образования и науки Украины.

    Участники акции держали в руках флаги с символикой организации. Активисты зачитывали со сцены требования учителей под одобрительные крики и звон колокольчиков, которые используются в школах на первый и последний звонок.

    Митингующие заявляют, что в проекте госбюджета Украины на 2018 год заложено финансирование зарплат учителей в киевских школах на уровне 2,7 миллиарда гривен (100 миллионов долларов) при необходимом уровне в 3,9 миллиарда гривен.

    В резолюции митинга, которую раздали журналистам, говорится, что "украинское правительство "урезало" финансирование оплаты труда столичным работникам образования на 1,2 миллиарда гривен". Отмечается, что при таких обстоятельствах существует риск сокращения 7 тысяч педагогов или сокращения их зарплаты.

    Митингующие требуют предусмотреть в бюджете на 2018 год финансирование оплаты труда учителей. В противном случае они грозиться вступить в коллективный судебный спор с правительством и начать общегородскую забастовку школ.

    Напомним, ранее бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в ходе народного вече у здания Верховной Рады в Киеве заявил, что намерен 7 ноября организовать очередной митинг.

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