С угрозами и колокольчиками. Митинг учителей под Кабмином

Учителя киевских школ в среду провели акцию протеста у здания Кабмина Украины с требованием не допустить урезания объемов финансирования в 2018 году оплаты труда педагогов, передает корреспондент РИА Новости.

Организатором акции выступает Киевская городская организация Профсоюза работников образования и науки Украины.

Участники акции держали в руках флаги с символикой организации. Активисты зачитывали со сцены требования учителей под одобрительные крики и звон колокольчиков, которые используются в школах на первый и последний звонок.

Митингующие заявляют, что в проекте госбюджета Украины на 2018 год заложено финансирование зарплат учителей в киевских школах на уровне 2,7 миллиарда гривен (100 миллионов долларов) при необходимом уровне в 3,9 миллиарда гривен.

В резолюции митинга, которую раздали журналистам, говорится, что "украинское правительство "урезало" финансирование оплаты труда столичным работникам образования на 1,2 миллиарда гривен". Отмечается, что при таких обстоятельствах существует риск сокращения 7 тысяч педагогов или сокращения их зарплаты.

Митингующие требуют предусмотреть в бюджете на 2018 год финансирование оплаты труда учителей. В противном случае они грозиться вступить в коллективный судебный спор с правительством и начать общегородскую забастовку школ.

Напомним, ранее бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в ходе народного вече у здания Верховной Рады в Киеве заявил, что намерен 7 ноября организовать очередной митинг.

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