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    Фотоленты

    Красотки дня. Фотосессия кандидаток на звание "Мисс Земля"

    (обновлено: )38510
    Фотосессия кандидаток на звание Мисс Земля
    Фотосессия кандидаток на звание Мисс Земля
    Фотосессия кандидаток на звание Мисс Земля
    Фотосессия кандидаток на звание Мисс Земля
    Фотосессия кандидаток на звание Мисс Земля
    Фотосессия кандидаток на звание Мисс Земля
    Фотосессия кандидаток на звание Мисс Земля
    Фотосессия кандидаток на звание Мисс Земля
    Фотосессия кандидаток на звание Мисс Земля
    Фотосессия кандидаток на звание Мисс Земля
    AP Photo/Aaron Favila
    Фотосессия кандидаток на звание Мисс Земля
    AP Photo/Aaron Favila
    Фотосессия кандидаток на звание Мисс Земля
    AP Photo/Aaron Favila
    Фотосессия кандидаток на звание Мисс Земля
    AP Photo/Aaron Favila
    Фотосессия кандидаток на звание Мисс Земля
    AP Photo/Aaron Favila
    Фотосессия кандидаток на звание Мисс Земля
    AP Photo/Aaron Favila
    Фотосессия кандидаток на звание Мисс Земля
    AP Photo/Aaron Favila
    Фотосессия кандидаток на звание Мисс Земля
    AP Photo/Aaron Favila
    Фотосессия кандидаток на звание Мисс Земля
    AP Photo/Aaron Favila

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    Претендентки на звание "Мисс Земля" приняли участие в пляжной фотосессии, которая проходила в Маниле. Как она проходила — в подборке РИА Новости Украина.

    На этот титул претендуют 86 красоток.

    Смотрите также: Датский блогер взбудоражила сеть откровенными фото

    "Мисс Земля" — один из самых популярных всемирных конкурсов красоты, проходящих каждый год на Филиппинах под эгидой Организации Объединённых Наций. Идея конкурса – привлечение внимания к гуманитарным проблемам современности, защита окружающей среды, охрана живой природы.

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