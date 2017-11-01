Красотки дня. Фотосессия кандидаток на звание "Мисс Земля"

Претендентки на звание "Мисс Земля" приняли участие в пляжной фотосессии, которая проходила в Маниле. Как она проходила — в подборке РИА Новости Украина.

На этот титул претендуют 86 красоток.

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"Мисс Земля" — один из самых популярных всемирных конкурсов красоты, проходящих каждый год на Филиппинах под эгидой Организации Объединённых Наций. Идея конкурса – привлечение внимания к гуманитарным проблемам современности, защита окружающей среды, охрана живой природы.