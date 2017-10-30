Появились кадры вооруженного нападения на избирательный участок возле Днепра

Сотрудники правоохранительных органов задержали группу из 24 человек, которые 29 октября совершили нападение на избирательный участок в селе Майское Синельниковского района Днепропетровской области, сообщает отдел коммуникации региональной полиции.
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Злоумышленники на семи автомобилях пытались убежать, но были остановлены, при осмотре их автомобилей полицейские обнаружили большое количество оружия, сообщили в полиции.
Напомним, во время охраны публичной безопасности на данном избирательном участке пострадали двое полицейских.