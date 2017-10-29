Загадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта Рай

Модель, популярный блоггер и дизайнер Анюта Рай сотрудничает с известным фотографом Федором Шмидтом, сообщает сайт paparazzi. Девушка работает под собственным брендом "Dress By Anyuta Rai".

Анюта часто снимается в откровенных фотосессиях и имеет армию фанатов.

"Сплю по 4 часа и выгляжу еще хуже, чем мое настроение. Завалила себя работой и новыми проектами, запуск моей осенней коллекции, съемки для крупного журнала, тренировки через день, английский и куча дел. а я девочка, хочу просто туфли и на ручки легко может", — пишет красотка у себя в Instagram.

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При этом соблазнительный дизайнер хранит свою личную жизнь под покровом тайны. Лишь однажды в блоге Анюты Рай появился "рассказ" о личной жизни: "Не понимала раньше, почему некоторые люди не афишируют в соц сетях свою личную жизнь и скрывают кого-то? Теперь знаю, что если хочешь сохранить отношения, лучше никому ничего не рассказывать и не показывать, особенно в соц сетях. Тут слишком много злых и завистливых людей собралось в последнее время. Всем любви и хорошего начала рабочей недели" и фотография с молодым человеком рядом.