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29.10.201707:14
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    Фотоленты

    Загадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта Рай

    (обновлено: )18810
    Загадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта Рай
    Загадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта Рай
    Загадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта Рай
    Загадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта Рай
    Загадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта Рай
    Загадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта Рай
    Загадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта Рай
    Загадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта Рай
    Загадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта Рай
    Загадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта Рай
    Загадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта Рай
    Загадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта Рай
    Загадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта Рай
    Загадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта Рай
    Загадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта Рай
    Загадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта Рай
    Загадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта Рай
    Загадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта Рай
    anyuta_rai
    Загадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта Рай
    Загадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта Рай
    anyuta_rai
    Загадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта Рай
    Загадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта Рай
    anyuta_rai
    Загадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта Рай
    Загадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта Рай
    anyuta_rai
    Загадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта Рай
    Загадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта Рай
    anyuta_rai
    Загадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта Рай
    Загадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта Рай
    anyuta_rai
    Загадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта Рай
    Загадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта Рай
    anyuta_rai
    Загадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта Рай
    Загадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта Рай
    anyuta_rai
    Загадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта Рай
    Загадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта Рай
    anyuta_rai
    Загадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта Рай
    Загадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта Рай
    anyuta_rai
    Загадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта Рай
    Загадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта Рай
    anyuta_rai
    Загадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта Рай
    Загадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта Рай
    anyuta_rai
    Загадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта Рай
    Загадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта Рай
    anyuta_rai
    Загадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта Рай
    Загадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта Рай
    anyuta_rai
    Загадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта Рай
    Загадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта Рай
    anyuta_rai
    Загадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта Рай
    Загадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта Рай
    anyuta_rai

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    Загадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта Рай

    Модель, популярный блоггер и дизайнер Анюта Рай сотрудничает с известным фотографом Федором Шмидтом, сообщает сайт paparazzi. Девушка работает под собственным брендом "Dress By Anyuta Rai".

    Анюта часто снимается в откровенных фотосессиях и имеет армию фанатов.

    "Сплю по 4 часа и выгляжу еще хуже, чем мое настроение. Завалила себя работой и новыми проектами, запуск моей осенней коллекции, съемки для крупного журнала, тренировки через день, английский и куча дел. а я девочка, хочу просто туфли и на ручки легко может", — пишет красотка у себя в Instagram.

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    При этом соблазнительный дизайнер хранит свою личную жизнь под покровом тайны. Лишь однажды в блоге Анюты Рай появился "рассказ" о личной жизни: "Не понимала раньше, почему некоторые люди не афишируют в соц сетях свою личную жизнь и скрывают кого-то? Теперь знаю, что если хочешь сохранить отношения, лучше никому ничего не рассказывать и не показывать, особенно в соц сетях. Тут слишком много злых и завистливых людей собралось в последнее время. Всем любви и хорошего начала рабочей недели" и фотография с молодым человеком рядом.

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