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    Фотоленты

    Главные события 27 октября в фотографиях

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    Независимость Каталонии: парламент сказал "да" (195)

    (обновлено: )19
    Глава Каталонии Карлес Пучдемон вручает свой бюллетень во время голосования по вопросу о независимости от Испании в региональном парламенте Каталонии в Барселоне
    Президент Каталонии Карлес Пучдемон улыбается после того, как Каталонский региональный парламент объявил независимость от Испании в Барселоне
    В Каталонии люди ожидают решения о независимости парламента области
    Освобожденные в РФ заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз прибыли в аэропорт Борисполь
    В центре Донецка прогремел взрыв
    Президент Петр Порошенко во время встречи с инвесторами компании Horizon Capital и Western NIS Enterprise Fund
    Вице-премьер-министр Владимир Кистион и премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с исполнительным директором Engie Изабель Кошер
    Восстановленный мост в Луганской области, 27 октября 2017
    Вандал бросил краску в самый большой фонтан Рима
    Украинская теннисистка Элина Свитолина прошла групповой этап турнира WTA в Сингапуре
    Глава Каталонии Карлес Пучдемон вручает свой бюллетень во время голосования по вопросу о независимости от Испании в региональном парламенте Каталонии в Барселоне
    Глава Каталонии Карлес Пучдемон вручает свой бюллетень во время голосования по вопросу о независимости от Испании в региональном парламенте Каталонии в Барселоне.
    REUTERS Albert Gea
    Президент Каталонии Карлес Пучдемон улыбается после того, как Каталонский региональный парламент объявил независимость от Испании в Барселоне
    Президент Каталонии Карлес Пучдемон улыбается после того, как Каталонский региональный парламент объявил независимость от Испании в Барселоне.
    REUTERS Albert Gea
    В Каталонии люди ожидают решения о независимости парламента области
    В Каталонии люди ожидают решения о независимости парламента области.
    REUTERS Yves Herman
    Освобожденные в РФ заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз прибыли в аэропорт Борисполь
    Освобожденные в РФ заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз прибыли в аэропорт "Борисполь".
    REUTERS/Gleb Garanich
    В центре Донецка прогремел взрыв
    Сотрудники спасательных, пожарных служб и правоохранительных органов работают на месте взрыва в многоквартирном доме в центре Донецка.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент Петр Порошенко во время встречи с инвесторами компании Horizon Capital и Western NIS Enterprise Fund
    Президент Петр Порошенко во время встречи с инвесторами компании Horizon Capital и Western NIS Enterprise Fund
    УНИАН
    Вице-премьер-министр Владимир Кистион и премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с исполнительным директором Engie Изабель Кошер
    Вице-премьер-министр Владимир Кистион и премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с исполнительным директором Engie Изабель Кошер.
    УНИАН
    Восстановленный мост в Луганской области, 27 октября 2017
    Восстановленный мост в Луганской области, 27 октября 2017
    meest-online.com
    Вандал бросил краску в самый большой фонтан Рима
    Вандал бросил краску в самый большой фонтан Рима.
    REUTERS Alessandro Bianchi
    Украинская теннисистка Элина Свитолина прошла групповой этап турнира WTA в Сингапуре
    Украинская теннисистка Элина Свитолина прошла групповой этап турнира WTA в Сингапуре.
    REUTERS Edgar Su

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    Глава Каталонии Карлес Пучдемон вручает свой бюллетень во время голосования по вопросу о независимости от Испании в региональном парламенте Каталонии в Барселоне.

    Парламент Каталонии в ходе голосования проголосовал в пятницу за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. За независимость Каталонии проголосовали 70 парламентариев, 10 проголосовали против и еще двое бросили в урну пустые бюллетени. Ранее леворадикальная партия "Кандидатура народного единства" (CUP) и выступающая за независимость автономного сообщества коалиция "Вместе "да", обладающие абсолютным большинством, внесли на рассмотрение законодательного органа резолюцию, в которой содержатся слова, что "Каталония превращается в независимое государство в форме республики". В документе также говорится о "строительстве Каталонской республики в качестве независимого, суверенного, правового, демократического и социального государства".

    Смотрите также: Парламент Каталонии провозгласил независимость от Испании

    В многоквартирном доме в центре Донецка прогремел взрыв. В Минздраве ДНР РИА Новости сообщили о пяти пострадавших, среди которых двое детей. По информации источника в силовых ведомствах ДНР, причиной ЧП мог быть взрыв газа. Состояние одной из пострадавших при взрыве в жилом доме в Донецке очень тяжелое, у нее ожоги 96% тела, сообщил РИА руководитель республиканского ожогового центра Эмиль Фисталь.

    Читайте также: Донецк: в городе ликвидируют последствия взрыва в многоэтажке

    Освобожденные в РФ заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз прибыли в аэропорт "Борисполь" и дали пресс-конференцию. Умеров обвинялся в публичных призывах и действиях, направленных на изменение территориальной целостности России. По данным следствия, в марте 2016 года Умеров, находясь на территории Украины, публично призвал к необходимости нарушения территориальной целостности РФ в эфире телеканала АТР, что стало основанием для возбуждения уголовного дела. Свою вину Умеров не признал.

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