Главные события 27 октября в фотографиях

Парламент Каталонии в ходе голосования проголосовал в пятницу за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. За независимость Каталонии проголосовали 70 парламентариев, 10 проголосовали против и еще двое бросили в урну пустые бюллетени. Ранее леворадикальная партия "Кандидатура народного единства" (CUP) и выступающая за независимость автономного сообщества коалиция "Вместе "да", обладающие абсолютным большинством, внесли на рассмотрение законодательного органа резолюцию, в которой содержатся слова, что "Каталония превращается в независимое государство в форме республики". В документе также говорится о "строительстве Каталонской республики в качестве независимого, суверенного, правового, демократического и социального государства".

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В многоквартирном доме в центре Донецка прогремел взрыв. В Минздраве ДНР РИА Новости сообщили о пяти пострадавших, среди которых двое детей. По информации источника в силовых ведомствах ДНР, причиной ЧП мог быть взрыв газа. Состояние одной из пострадавших при взрыве в жилом доме в Донецке очень тяжелое, у нее ожоги 96% тела, сообщил РИА руководитель республиканского ожогового центра Эмиль Фисталь.

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Освобожденные в РФ заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз прибыли в аэропорт "Борисполь" и дали пресс-конференцию. Умеров обвинялся в публичных призывах и действиях, направленных на изменение территориальной целостности России. По данным следствия, в марте 2016 года Умеров, находясь на территории Украины, публично призвал к необходимости нарушения территориальной целостности РФ в эфире телеканала АТР, что стало основанием для возбуждения уголовного дела. Свою вину Умеров не признал.