Памела Андерсон полностью разделась ради фотосессии с украинцем

Голливудская звезда Памела Андерсон и украинский артист балета Сергей Полунин полностью обнажились в фотосессии для британского журнала King Kong. Снимки были выложены на странице издания в Instagram.

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Сергей Полунин — украинский артист балета, с 2007 по январь 2012 года — премьер Королевского балета в Лондоне (в сезоне 2012—2013 года — приглашенный солист, с 2012 года — премьер Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко и приглашенный солист Новосибирского театра оперы и балета, с 2016 года — приглашенный солист Баварского балета).