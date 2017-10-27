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27.10.201714:38
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    Фотоленты

    Памела Андерсон полностью разделась ради фотосессии с украинцем

    (обновлено: )31301
    Танцовщик Сергей Полунин в фотосессии с Памелой Андерсон
    Танцовщик Сергей Полунин в фотосессии с Памелой Андерсон
    Танцовщик Сергей Полунин в фотосессии с Памелой Андерсон
    Танцовщик Сергей Полунин в фотосессии с Памелой Андерсон
    Танцовщик Сергей Полунин в фотосессии с Памелой Андерсон
    Танцовщик Сергей Полунин в фотосессии с Памелой Андерсон
    Танцовщик Сергей Полунин в фотосессии с Памелой Андерсон
    Танцовщик Сергей Полунин в фотосессии с Памелой Андерсон
    instagram.com/kingkongmagazine
    Танцовщик Сергей Полунин в фотосессии с Памелой Андерсон
    instagram.com/kingkongmagazine
    Танцовщик Сергей Полунин в фотосессии с Памелой Андерсон
    instagram.com/kingkongmagazine
    Танцовщик Сергей Полунин в фотосессии с Памелой Андерсон
    instagram.com/kingkongmagazine
    Танцовщик Сергей Полунин в фотосессии с Памелой Андерсон
    instagram.com/kingkongmagazine
    Танцовщик Сергей Полунин в фотосессии с Памелой Андерсон
    instagram.com/sergeipolunin
    Танцовщик Сергей Полунин в фотосессии с Памелой Андерсон
    instagram.com/kingkongmagazine

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    Голливудская звезда Памела Андерсон и украинский артист балета Сергей Полунин полностью обнажились в фотосессии для британского журнала King Kong. Снимки были выложены на странице издания в Instagram.

    Смотрите также: Сильвестр Сталлоне и его великолепные дочери

    Сергей Полунин — украинский артист балета, с 2007 по январь 2012 года — премьер Королевского балета в Лондоне (в сезоне 2012—2013 года — приглашенный солист, с 2012 года — премьер Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко и приглашенный солист Новосибирского театра оперы и балета, с 2016 года — приглашенный солист Баварского балета).

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