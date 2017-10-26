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26.10.201714:27
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    Фотоленты

    "Батя, прокурор ищет". Националисты выдвинули ультиматум ГПУ

    (обновлено: )60511
    Пикет под ГПУ с требованиями национализировать вертолетную площадку
    Пикет под ГПУ с требованиями национализировать вертолетную площадку
    Пикет под ГПУ с требованиями национализировать вертолетную площадку
    Пикет под ГПУ с требованиями национализировать вертолетную площадку
    Пикет под ГПУ с требованиями национализировать вертолетную площадку
    Пикет под ГПУ с требованиями национализировать вертолетную площадку
    Пикет под ГПУ с требованиями национализировать вертолетную площадку
    Пикет под ГПУ с требованиями национализировать вертолетную площадку
    Пикет под ГПУ с требованиями национализировать вертолетную площадку
    Пикет под ГПУ с требованиями национализировать вертолетную площадку
    Пикет под ГПУ с требованиями национализировать вертолетную площадку
    Пикет под ГПУ с требованиями национализировать вертолетную площадку
    Пикет под ГПУ с требованиями национализировать вертолетную площадку
    Пикет под ГПУ с требованиями национализировать вертолетную площадку
    Пикет под ГПУ с требованиями национализировать вертолетную площадку
    Пикет под ГПУ с требованиями национализировать вертолетную площадку
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пикет под ГПУ с требованиями национализировать вертолетную площадку
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пикет под ГПУ с требованиями национализировать вертолетную площадку
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пикет под ГПУ с требованиями национализировать вертолетную площадку
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пикет под ГПУ с требованиями национализировать вертолетную площадку
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пикет под ГПУ с требованиями национализировать вертолетную площадку
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пикет под ГПУ с требованиями национализировать вертолетную площадку
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пикет под ГПУ с требованиями национализировать вертолетную площадку
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пикет под ГПУ с требованиями национализировать вертолетную площадку
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пикет под ГПУ с требованиями национализировать вертолетную площадку
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пикет под ГПУ с требованиями национализировать вертолетную площадку
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пикет под ГПУ с требованиями национализировать вертолетную площадку
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пикет под ГПУ с требованиями национализировать вертолетную площадку
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пикет под ГПУ с требованиями национализировать вертолетную площадку
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пикет под ГПУ с требованиями национализировать вертолетную площадку
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Представители "Национального корпуса", "Свободы" и "Правого сектора" устроили акцию протеста под зданием Генеральной прокуратуры Украины с требованием национализировать так называемую "вертолетную площадку Януковича".

    Захваченная националистами вертолетная площадка Януковича
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Захваченная "вертолетная площадка Януковича": что происходит внутри

    Как сообщает пресс-служба "Нацкорпуса", новая власть "очень продуктивно работает с экс-"регионалами" как на политическом, так и на коммерческом уровнях".

    "Переодевшись в вышиванки, она (ГПУ — Ред.) продолжает оставаться пророссийской. Примером является комплекс "Парковый", построенный вопреки всем нормам как строительным, так и законодательным", — сказано в сообщении. 

    Активисты разместили на стенах письма-обращения в ГПУ, а также подарили им увеличительное стекло, чтобы "они наконец смогли найти преступления против государства".

    Читайте также: Тренд дня: взрыв с Мосийчуком. "Панам — спасение, холопам — горбольница"

    В середине октября партия "Национальный корпус", созданная на базе нацбатальона "Азов", заявила, что националисты захватили здание выставочного центра "Парковый". Его также называют "вертолетной площадкой Януковича", так как строилось оно якобы для нужд экс-президента. Захватившие сооружение потребовали вернуть его в государственную собственность. 

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