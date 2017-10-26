"Батя, прокурор ищет". Националисты выдвинули ультиматум ГПУ

Представители "Национального корпуса", "Свободы" и "Правого сектора" устроили акцию протеста под зданием Генеральной прокуратуры Украины с требованием национализировать так называемую "вертолетную площадку Януковича".

Как сообщает пресс-служба "Нацкорпуса", новая власть "очень продуктивно работает с экс-"регионалами" как на политическом, так и на коммерческом уровнях".

"Переодевшись в вышиванки, она (ГПУ — Ред.) продолжает оставаться пророссийской. Примером является комплекс "Парковый", построенный вопреки всем нормам как строительным, так и законодательным", — сказано в сообщении.

Активисты разместили на стенах письма-обращения в ГПУ, а также подарили им увеличительное стекло, чтобы "они наконец смогли найти преступления против государства".

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В середине октября партия "Национальный корпус", созданная на базе нацбатальона "Азов", заявила, что националисты захватили здание выставочного центра "Парковый". Его также называют "вертолетной площадкой Януковича", так как строилось оно якобы для нужд экс-президента. Захватившие сооружение потребовали вернуть его в государственную собственность.