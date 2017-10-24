наверх
24.10.201718:32
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Главные события 24 октября в фотографиях

    (обновлено: )76
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, президент Украины Петр Порошенко и глава Администрации президента Украины Игорь Райнин во время заседания Совета регионального развития.
    Порошенко на Совете регионального развития
    Мэр Киева Виталий Кличко на Совете регионального развития.
    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского
    Правоохоранители у здания Святошинского районного суда Киева, где выбирают меру пресечения лидеру добровольческого движения ОУН Николай Кохановский.
    Врачи скорой помощи измеряют артериальное давление лидеру добровольческого движения ОУН Николай Кохановский во время заседания Святошинского районного суда Киева по избранию Кохановскому пресечения.
    Суд по делу журналиста Василия Муравицкого.
    Пресс-конференция Ксении Собчак
    В Японии дорога обрушилась после проливных дождей.
    ФИФА вручила в Лондоне награды героям года.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, президент Украины Петр Порошенко и глава Администрации президента Украины Игорь Райнин во время заседания Совета регионального развития.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, президент Украины Петр Порошенко и глава Администрации президента Украины Игорь Райнин во время заседания Совета регионального развития.
    УНИАН
    Порошенко на Совете регионального развития
    Порошенко на Совете регионального развития
    УНИАН
    Мэр Киева Виталий Кличко на Совете регионального развития.
    Мэр Киева Виталий Кличко на Совете регионального развития.
    Виталий Кличко, facebook
    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского
    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского.
    informator.news
    Правоохоранители у здания Святошинского районного суда Киева, где выбирают меру пресечения лидеру добровольческого движения ОУН Николай Кохановский.
    Правоохоранители у здания Святошинского районного суда Киева, где выбирают меру пресечения лидеру добровольческого движения ОУН Николай Кохановский.
    УНИАН
    Врачи скорой помощи измеряют артериальное давление лидеру добровольческого движения ОУН Николай Кохановский во время заседания Святошинского районного суда Киева по избранию Кохановскому пресечения.
    Врачи скорой помощи измеряют артериальное давление лидеру добровольческого движения ОУН Николай Кохановский во время заседания Святошинского районного суда Киева по избранию Кохановскому пресечения.
    УНИАН
    Суд по делу журналиста Василия Муравицкого.
    Королёвский районный суд Житомира перенес на 2 ноября предварительное заседание по делу против журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за свои публикации в СМИ, в связи с отсутствием одного из адвокатов.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пресс-конференция Ксении Собчак
    Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, на пресс-конференции в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    В Японии дорога обрушилась после проливных дождей.
    В Японии дорога обрушилась после проливных дождей.
    REUTERS Kyodo
    ФИФА вручила в Лондоне награды героям года.
    ФИФА вручила в Лондоне награды героям года. Криштиану Роналду во второй раз подряд выиграл приз ФИФА The Best, опередив Лионеля Месси из «Барселоны» и бывшего форварда каталонского клуба Неймара. Наставник "Реала" Зинедин Зидан признан лучшим тренером года.
    REUTERS Eddie Keogh

    Рекомендуем

    Суд по делу журналиста Василия Муравицкого."На моем месте может оказаться каждый". Суд по делу журналиста Муравицкого14:26 24.10.2017
    Вокруг света со звездой Playboy. Модель ведет обнаженный тревел-блог12:39 24.10.2017
    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН КоханивскогоПоявились фото разгромленного зала Святошинского райсуда Киева11:17 24.10.2017
    Дружба малыша и собаки стала хитом в сети10:55 24.10.2017
    Погром в Святошинском райсуде КиеваПогром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского05:59 24.10.2017
    Транспортировка женщины весом 370 кг в Житомирской области сотрудниками ГСЧСНеобычная операция. Как 60 бойцов ГСЧС спасали женщину весом 370 кг21:28 23.10.2017
    Петр Порошенко в Авдеевке, 22 октября 2017Главные события 23 октября в фотографиях18:08 23.10.2017
    Собачий Хэллоуин-парад в Нью-ЙоркеХэллоуин для четвероногих друзей. Парад собак в Нью-Йорке17:03 23.10.2017
    Парад Катрины ко Дню мертвых в МексикеЦветы и черепа. В Мексике прошел легендарный парад ко Дню мертвых15:31 23.10.2017
    Все фотоленты
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, президент Украины Петр Порошенко и глава Администрации президента Украины Игорь Райнин во время заседания Совета регионального развития.

    В Киеве во вторник состоялся Совет регионального развития при участии первых лиц государства. Так президент Украины Петр Порошенко заявил, что что досрочных выборов в стране не будет.

    Ситуация в Святошинском райсуде Киева после заседания по избранию меры пресечения Николая Коханивскому
    Facebook Ганна Сінькова
    Суд над Коханивским. Задержали много журналистов - спецкор

    "Осталась меньше года до начала планового избирательного цикла по избранию выборов президента и Верховной Рады. Как я вам говорил, никаких досрочных выборов не будет", — сказал Порошенко, открывая заседание Совета регионального развития.

    Президента так же раскритиковал украинские СМИ за склонность к негативу и "молчание в эфире" по поводу успехов, которые происходят в стране.

    Читайте также: Соцсети: баррикады, штурм… это судебная реформа в действии?

    Полиция открыла уголовное производство по факту погрома в зале Святошинского районного суда Киева, сейчас ситуация в суде спокойная, в результате беспорядков никто не пострадал, сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

    В ночь на вторник произошел погром в зале суда, где с понедельника избирают меру пресечения руководителю "Организации украинских националистов" (ОУН) Николаю Коханивскому за стрельбу в Киеве. Сторонники Коханивского и он сам ночевали в суде.

    Читайте также: Состояние ВСУ на фоне майдана и обострения в Донбассе

    Ссылки по теме:
    Теги: