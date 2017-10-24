Главные события 24 октября в фотографиях

В Киеве во вторник состоялся Совет регионального развития при участии первых лиц государства. Так президент Украины Петр Порошенко заявил, что что досрочных выборов в стране не будет.

"Осталась меньше года до начала планового избирательного цикла по избранию выборов президента и Верховной Рады. Как я вам говорил, никаких досрочных выборов не будет", — сказал Порошенко, открывая заседание Совета регионального развития.

Президента так же раскритиковал украинские СМИ за склонность к негативу и "молчание в эфире" по поводу успехов, которые происходят в стране.

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Полиция открыла уголовное производство по факту погрома в зале Святошинского районного суда Киева, сейчас ситуация в суде спокойная, в результате беспорядков никто не пострадал, сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

В ночь на вторник произошел погром в зале суда, где с понедельника избирают меру пресечения руководителю "Организации украинских националистов" (ОУН) Николаю Коханивскому за стрельбу в Киеве. Сторонники Коханивского и он сам ночевали в суде.

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