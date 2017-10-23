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    Фотоленты

    Главные события 23 октября в фотографиях

    (обновлено: )33
    Петр Порошенко в Авдеевке, 22 октября 2017
    Перформанс против президента Украины Петра Порошенко у Рады.
    Протесты под Радой.
    Протесты под Радой.
    Подозреваемая в похищении младенца в Киеве
    Референдум в Венето
    Ситуация под Верховной Радой, 23 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой, 23 октября 2017 года
    Ветеран АТО Владимир Луцик
    Финал WTA. Украинка Элина Свитолина во время матча с Кэролайн Возняцки
    Репетиция церемонии открытия зимних Олимпийских игр, которые пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан.
    Памятник Героям-добровольцам АТО, в парке по улице Лисковской, в Деснянском районе Киева.
    Участники Открытого чемпионата Киева по бодибилдингу, классическому бодибилдингу, бодифитнесу и бикини перед началом соревнований.
    Петр Порошенко в Авдеевке, 22 октября 2017
    Петр Порошенко в Авдеевке, 22 октября 2017
    facebook.com/petroporoshenko
    Перформанс против президента Украины Петра Порошенко у Рады.
    Перформанс против президента Украины Петра Порошенко у Рады.
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Протесты под Радой.
    Протесты под Радой.
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Протесты под Радой.
    Протесты под Радой.
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Подозреваемая в похищении младенца в Киеве
    Подозреваемая в похищении младенца в Киеве. Ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста и ношения электронного браслета.
    strana.ua
    Референдум в Венето
    Жители Венето в ходе состоявшегося в воскресенье регионального референдума высказались за автономию этой итальянской области.
    ANDREA PATTARO / AFP
    Ситуация под Верховной Радой, 23 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой, 23 октября 2017 года.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой, 23 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой, 23 октября 2017 года.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ветеран АТО Владимир Луцик
    Ветеран АТО Владимир Луцик сообщил, что приехавшие вместе с нардепом Лозовым, избили его.
    dyvys.info
    Финал WTA. Украинка Элина Свитолина во время матча с Кэролайн Возняцки
    Финал WTA. Украинка Элина Свитолина во время матча с Кэролайн Возняцки
    REUTERS Edgar Su
    Репетиция церемонии открытия зимних Олимпийских игр, которые пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан.
    Репетиция церемонии открытия зимних Олимпийских игр, которые пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан.
    REUTERS Costas Baltas
    Памятник Героям-добровольцам АТО, в парке по улице Лисковской, в Деснянском районе Киева.
    Памятник "Героям-добровольцам АТО", в парке по улице Лисковской, в Деснянском районе Киева. Именно с этого места 4 года назад ушли на фронт первые добровольцы Деснянского района столицы.
    УНИАН
    Участники Открытого чемпионата Киева по бодибилдингу, классическому бодибилдингу, бодифитнесу и бикини перед началом соревнований.
    Участники Открытого чемпионата Киева по бодибилдингу, классическому бодибилдингу, бодифитнесу и бикини перед началом соревнований.
    УНИАН

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    Петр Порошенко в Авдеевке, 22 октября 2017

    Президент Украины Петр Порошенко в ходе рабочей поездки в Авдеевку пообщался с военнослужащими  и жителями города.

    "Я буду делать все от меня зависящее, чтобы наконец на украинскую землю пришел мир. Мир, в котором очень нуждается Украина", — сказал Порошенко.

    Президент подчеркнул, что в 2017 году абсолютное большинство стран ООН Украину поддерживают.

    Президент подчеркнул, что вторым этапом является возвращение украинского суверенитета на всю территорию Донбасса. Он отметил, насколько это важно стало для Авдеевки. Президент напомнил как зимой 2016-17 года город остался без света, тепла, газа и воды.

    Смотрите также: Гуманитарная цена Донбасса: оказалось, что пленные никому не нужны

    Шесть человек пострадали за время митингов у здания Верховной Рады в центре Киева, трое были задержаны, сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

    "Пострадавшие – это в первый день человек из числа активистов с травмой головы, двое митингующих, которым оказали помощь на месте – им промыли глаза от слезоточивого газа, один нацгвардеец, который сейчас в госпитале, потом еще один спецназовец. И вот теперь еще один полицейский ", — приводит слова Блищик в понедельник "Украинская правда".

    По ее словам, также были задержаны трое мужчин, один из них шел на акцию с пистолетом и винтовкой, еще один был задержан за избиение полицейского.

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