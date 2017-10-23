Главные события 23 октября в фотографиях

Президент Украины Петр Порошенко в ходе рабочей поездки в Авдеевку пообщался с военнослужащими и жителями города.

"Я буду делать все от меня зависящее, чтобы наконец на украинскую землю пришел мир. Мир, в котором очень нуждается Украина", — сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что в 2017 году абсолютное большинство стран ООН Украину поддерживают.

Президент подчеркнул, что вторым этапом является возвращение украинского суверенитета на всю территорию Донбасса. Он отметил, насколько это важно стало для Авдеевки. Президент напомнил как зимой 2016-17 года город остался без света, тепла, газа и воды.

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Шесть человек пострадали за время митингов у здания Верховной Рады в центре Киева, трое были задержаны, сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

"Пострадавшие – это в первый день человек из числа активистов с травмой головы, двое митингующих, которым оказали помощь на месте – им промыли глаза от слезоточивого газа, один нацгвардеец, который сейчас в госпитале, потом еще один спецназовец. И вот теперь еще один полицейский ", — приводит слова Блищик в понедельник "Украинская правда".

По ее словам, также были задержаны трое мужчин, один из них шел на акцию с пистолетом и винтовкой, еще один был задержан за избиение полицейского.