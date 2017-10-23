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    Фотоленты

    Цветы и черепа. В Мексике прошел легендарный парад ко Дню мертвых

    (обновлено: )5501
    Парад Катрины ко Дню мертвых в Мексике
    Парад Катрины ко Дню мертвых в Мексике
    Парад Катрины ко Дню мертвых в Мексике
    Парад Катрины ко Дню мертвых в Мексике
    Парад Катрины ко Дню мертвых в Мексике
    Парад Катрины ко Дню мертвых в Мексике
    Парад Катрины ко Дню мертвых в Мексике
    Парад Катрины ко Дню мертвых в Мексике
    Парад Катрины ко Дню мертвых в Мексике
    Парад Катрины ко Дню мертвых в Мексике
    Парад Катрины ко Дню мертвых в Мексике
    Парад Катрины ко Дню мертвых в Мексике
    REUTERS Carlos Jasso
    Парад Катрины ко Дню мертвых в Мексике
    REUTERS Carlos Jasso
    Парад Катрины ко Дню мертвых в Мексике
    REUTERS Carlos Jasso
    Парад Катрины ко Дню мертвых в Мексике
    REUTERS Carlos Jasso
    Парад Катрины ко Дню мертвых в Мексике
    REUTERS Carlos Jasso
    Парад Катрины ко Дню мертвых в Мексике
    REUTERS Carlos Jasso
    Парад Катрины ко Дню мертвых в Мексике
    REUTERS Carlos Jasso
    Парад Катрины ко Дню мертвых в Мексике
    REUTERS Carlos Jasso
    Парад Катрины ко Дню мертвых в Мексике
    REUTERS Carlos Jasso
    Парад Катрины ко Дню мертвых в Мексике
    REUTERS Carlos Jasso
    Парад Катрины ко Дню мертвых в Мексике
    REUTERS Carlos Jasso

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    В Мексике ко Дню мертвых прошел карнавал, посвященный Калавера Катрине.

    Сотни женщин оделись в костюмы, которые воспроизводят образ с известной гравюры мексиканского художника Хосе Гуадалупе Посада.

    Цинковая гравюра была созданная в 1913 году. Изображение стало символом мексиканского изобразительного искусства и часто используется в художественных композициях, посвящённых Дню мёртвых.

    День мёртвых (исп. Día de Muertos) — праздник, посвящённый памяти умерших, проходящий ежегодно 1 и 2 ноября в Мексике, Гватемале, Никарагуа, Гондурасе, Сальвадоре. По поверью, в эти дни души умерших родственников посещают родной дом. Традиция восходит к индейцам майя и ацтекам, которые приносили дары богине Миктлансиуатль и сооружали стены с изображением черепов — цомпантли.

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