Цветы и черепа. В Мексике прошел легендарный парад ко Дню мертвых

В Мексике ко Дню мертвых прошел карнавал, посвященный Калавера Катрине.

Сотни женщин оделись в костюмы, которые воспроизводят образ с известной гравюры мексиканского художника Хосе Гуадалупе Посада.

Цинковая гравюра была созданная в 1913 году. Изображение стало символом мексиканского изобразительного искусства и часто используется в художественных композициях, посвящённых Дню мёртвых.

День мёртвых (исп. Día de Muertos) — праздник, посвящённый памяти умерших, проходящий ежегодно 1 и 2 ноября в Мексике, Гватемале, Никарагуа, Гондурасе, Сальвадоре. По поверью, в эти дни души умерших родственников посещают родной дом. Традиция восходит к индейцам майя и ацтекам, которые приносили дары богине Миктлансиуатль и сооружали стены с изображением черепов — цомпантли.

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